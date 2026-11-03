Thái Nguyên: 125 lượt bác sĩ biệt phái hỗ trợ y tế cơ sở

Bác sĩ Phí Thị Thục Oanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Gang thép tình nguyện tham gia biệt phái tại Trạm Y tế xã Văn Hán.

Chương trình biệt phái bác sĩ đã góp phần bảo đảm cơ bản các trạm y tế có tối thiểu 4 bác sĩ làm việc, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Trong điều kiện y tế cơ sở còn thiếu nhân lực, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, việc đưa bác sĩ về cơ sở có ý nghĩa thiết thực, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân được thăm khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên.

Đặc biệt, từ ngày 1/11/2026, tỉnh Thái Nguyên triển khai Đề án “Bảo hiểm y tế toàn dân; miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, việc tăng cường nhân lực cho tuyến cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn.