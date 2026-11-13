Thái Nguyên: 116 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN
Thực hiện yêu cầu công khai thông tin về tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cung cấp danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền lớn, kéo dài nhiều tháng. Số liệu được cập nhật đến ngày 31/10/2026.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-116-don-vi-cham-dong-tron-dong-bhxh-bhyt-bhtn