Thái Nguyên: 116 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN

Sáng 13-11, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác thành phố Hải Phòng do đồng chí Hoàng Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, phối hợp và tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của thành phố Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang.