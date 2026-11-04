Thái Nguyên: 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành kê khai sản phẩm và khối lượng công việc

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin; hướng dẫn rà soát liên kết giữa các biểu nghiệp vụ, đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử, thực hiện thao tác mẫu, báo cáo điển hình trên Cổng kiểm thử. Các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao đổi, giải đáp những vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng Cổng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các địa phương trên cả nước.

Tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ; thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện thống nhất.

Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Đến nay, tỉnh đã hình thành cơ chế chỉ đạo, điều phối và kiểm tra thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; xác định rõ đầu mối phụ trách từng khối và trách nhiệm phối hợp, tổng hợp dữ liệu. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kê khai sản phẩm và khối lượng công việc.