Thái Lan yêu cầu điều tra vụ miệt thị HLV Park Hang-seo

“Những hành vi như vậy làm tổn hại đến tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá”, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khẳng định trong thông cáo phát đi ngày 2/11.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam, (tên thân mật Madam Pang) chỉ đạo ban tổ chức giải Thai League 2 thu thập bằng chứng và lập tức đưa vụ việc liên quan HLV Park Hang-seo vào quy trình xem xét kỷ luật.

Sự việc xảy ra trên sân Nong Prue tối 1/11 (giờ Hà Nội), sau trận Kanchanaburi hòa Pattaya United 2-2. Khi các thành viên đội khách chuẩn bị trở về phòng thay đồ, một nhóm người được cho là CĐV chủ nhà liên tục buông lời khiêu khích.

Đáng chú ý, HLV Park cùng các cộng sự Hàn Quốc bị gọi là “kim chi” với hàm ý miệt thị quốc tịch. Trong khi đó, tiền đạo John Baggio, người Madagascar, bị chế giễu ngoại hình bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

HLV Park Hang-seo phản ứng gay gắt với CĐV khi bị miệt thị sau trận đấu của Kanchanaburi tối 1/11.

Không giữ được bình tĩnh, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đưa ngón tay lên môi yêu cầu đối phương im lặng, trước khi nắm chặt tay và thách thức những người khiêu khích xuống sân đối chất.

Tình hình trở nên căng thẳng, buộc Chủ tịch Kanchanaburi Prawat Kitthammakunnit phải trực tiếp can thiệp. Ông yêu cầu HLV Park cùng các cầu thủ nhanh chóng trở về phòng thay đồ để tránh xảy ra xô xát.

Sau sự cố, lãnh đạo Kanchanaburi công khai chỉ trích những lời miệt thị nhằm vào các thành viên đội bóng. CLB cũng ra thông cáo phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc, đồng thời kêu gọi tôn trọng phẩm giá của HLV, cầu thủ bất kể quốc tịch hay màu da.

Công ty đại diện của HLV Park là DJ Sports cũng lên tiếng, đề nghị ban tổ chức điều tra kỹ lưỡng và có biện pháp xử lý phù hợp. Đơn vị này đồng thời yêu cầu tăng cường cơ chế bảo vệ những người làm bóng đá trước hành vi xúc phạm và phân biệt đối xử.

Theo quy định kỷ luật của FAT, CĐV có hành vi lăng mạ, miệt thị hoặc phân biệt chủng tộc tại địa điểm thi đấu có thể bị phạt từ 10.000 đến 30.000 baht (khoảng 7,6-22,8 triệu đồng). Nếu vi phạm có tổ chức với nhiều người tham gia, mức phạt tăng lên 20.000-40.000 baht.

Trường hợp sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh hoặc phát trực tiếp hành vi vi phạm qua mạng xã hội, mức phạt có thể lên tới 50.000 baht.

Đến tối 2/11, FAT chưa công bố án phạt cụ thể đối với những người liên quan. Tuy nhiên, việc tỷ phú Madam Pang yêu cầu lập tức đưa vụ việc vào quy trình kỷ luật cho thấy phản ứng của bóng đá Thái Lan không còn dừng ở những tuyên bố lên án.