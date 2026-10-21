Thái Lan: Xác nhận dấu chân khủng long 120 triệu năm tuổi tại Udon Thani

Theo kết quả khảo sát thực địa tại khu vực Phu Phra Bat, huyện Ban Phue, đoàn công tác gồm đại diện Cục Tài nguyên Khoáng sản, Công viên Quốc gia Phu Hin Chom That - Phu Phra Bat và Cục Mỹ thuật Thái Lan xác định 6 dấu chân tạo thành một vệt di chuyển của loài khủng long theropod, nhóm khủng long ăn thịt đi bằng hai chân.

Các dấu chân được bảo tồn trong tầng đá sa thạch thuộc địa tầng Phu Phan, có niên đại từ đầu Kỷ Phấn trắng, khoảng 120 triệu năm trước. Mỗi dấu chân có 3 ngón nhọn, dài khoảng 29 cm và rộng 26 cm. Dựa trên kích thước này, các nhà nghiên cứu ước tính con khủng long cao khoảng 1,42 m tính đến hông và dài khoảng 6,3 m, tương đương với loài Siamotyrannus isanensis từng được phát hiện tại Thái Lan.

Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp theo Điều 25 của Luật Bảo vệ Hóa thạch năm 2008 nhằm khoanh vùng bảo vệ di chỉ, hạn chế tác động từ hoạt động tham quan và ngăn nguy cơ xói mòn. Cơ quan này cũng lên kế hoạch phát triển khu vực thành trung tâm nghiên cứu địa chất kết hợp du lịch.

Việc phát hiện dấu chân hóa thạch tại Udon Thani góp phần bổ sung bằng chứng về sự hiện diện của khủng long tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, đồng thời mở ra tiềm năng nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch gắn với di sản địa chất.