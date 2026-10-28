Thái Lan xác định khách Việt là 'trọng điểm'

Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 26/10, bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết cơ quan này đang tận dụng các dự báo tăng trưởng kinh tế để xây dựng chiến lược tiếp cận 5 thị trường châu Á gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore, theo The Nation Thailand.

Các dự báo cho thấy kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng 3,1% trong năm nay, trong khi mức tăng của châu Á đạt 4,8%. Thái Lan vẫn có cơ hội mở rộng tại những thị trường có nền kinh tế được dự báo tăng trưởng, bất chấp những bất ổn toàn cầu liên quan đến địa chính trị, giá năng lượng và thay đổi công nghệ.

Trong 5 thị trường được TAT ưu tiên, Đài Loan (Trung Quốc) có mức tăng trưởng kinh tế dự kiến 10,7%, Việt Nam (8,4%), Malaysia (5,2%), Indonesia (5,1%) và Singapore (5%). Đây đều là những thị trường có mối liên hệ với Thái Lan thông qua du lịch, thương mại và đầu tư.

"Tín hiệu tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho thấy những cơ hội mới và sức mua đang hình thành ở đâu, cũng như cách Thái Lan có thể tận dụng đà tăng trưởng đó", bà Thapanee nói.

Muốn khách Việt ra ngoài Bangkok, Pattaya

TAT sẽ kết hợp dữ liệu kinh tế với hành vi du khách để xây dựng chiến lược chủ động cho từng thị trường. Cơ quan này không chỉ quan tâm đến số lượt khách mà còn chú trọng khả năng chi tiêu, thời gian lưu trú, tỷ lệ quay lại và mức thu nhập được phân bổ đến doanh nghiệp, cộng đồng địa phương tại Thái Lan.

Với Việt Nam, chiến lược hướng đến mở rộng nhóm khách gia đình, thế hệ Millennials và Z, bên cạnh phân khúc du lịch hạng sang, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) và du lịch thể thao.

TAT muốn mở rộng hành trình của du khách ra ngoài Bangkok và Pattaya, hướng đến các điểm đến như Chiang Mai, Chiang Rai và những địa phương có giá trị văn hóa. Cơ quan này sẽ phối hợp với doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số để khuyến khích du khách đi nhiều nơi hơn và tăng chi tiêu.

Khách Việt khám phá Bangkok và cố đô Ayutthaya, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Với Đài Loan (Trung Quốc), TAT tập trung vào nhóm khách du lịch tự túc (FIT), chiếm tới 90% thị trường. Cơ quan này muốn tạo thêm lý do để du khách quay lại thông qua ẩm thực, các nhà hàng Michelin, món ăn địa phương, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật, thiết kế và hoạt động phiêu lưu ngoài trời. Những nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực và nền tảng số sẽ được tận dụng để tiếp cận nhóm khách trẻ.

Malaysia hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 của Thái Lan. TAT dự kiến khai thác lợi thế kết nối đường bộ và đường hàng không, quảng bá các chuyến mua sắm, du lịch gia đình và trải nghiệm ẩm thực.

Các tour di chuyển theo đoàn bằng đường bộ, kết nối Songkhla, Phatthalung và những điểm đến khác ở miền Nam Thái Lan, cũng sẽ được thúc đẩy nhằm tăng nguồn thu từ các chuyến đi ngắn và phân bổ lợi ích kinh tế rộng hơn trong khu vực.

Du khách quốc tế mặc trang phục truyền thống Thái Lan tham quan chùa Wat Arun tại Bangkok năm 2023. Ảnh: Reuters.

Tại Indonesia, TAT hướng đến xây dựng hình ảnh Thái Lan là điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo và gia đình. Chiến lược tập trung vào thực phẩm halal, cơ sở vật chất phù hợp, thông tin rõ ràng và dịch vụ xuyên suốt hành trình của khách. Du lịch chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và những trải nghiệm chất lượng cũng được ưu tiên.

Với Singapore, cơ quan này nhắm đến nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và khách quay lại, thông qua ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, phong cách sống và du lịch có trách nhiệm với môi trường. TAT cũng sẽ quảng bá các đường bay và điểm đến mới để tăng chi tiêu, phân bổ nguồn thu sang nhiều thành phố khác.

Tăng doanh thu du lịch ít nhất 5%

Bà Thapanee cho biết trọng tâm chiến lược du lịch Thái Lan năm 2027 là chuyển từ cách tiếp thị đồng loạt cho mọi thị trường sang tìm hiểu nhu cầu riêng của từng nhóm du khách, theo định hướng "Đúng thị trường, đúng trải nghiệm, đúng giá trị".

TAT sẽ khai thác thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sáng tạo và sức hấp dẫn riêng của Thái Lan để phát triển những trải nghiệm có giá trị gia tăng.

Cơ quan này cũng mở rộng hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, đại lý du lịch trực tuyến (OTA) và đối tác số, kết nối toàn bộ hành trình của khách, từ giai đoạn tìm cảm hứng đến khi quyết định đặt dịch vụ.

Du khách quốc tế chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Thái Lan đặt mục tiêu tăng doanh thu du lịch năm 2027 ít nhất 5% so với năm 2026, đồng thời đạt tỷ lệ phân bổ khách 60:40 giữa các thành phố lớn và điểm đến thứ cấp.

Theo TAT, định hướng "giá trị thay vì số lượng" (value over volume) không có nghĩa là xem nhẹ số lượt khách, mà bảo đảm mỗi chuyến đi tạo ra nhiều giá trị hơn cho du khách, doanh nghiệp, cộng đồng và nền kinh tế nước này.

Năm 2027, Thái Lan xác định 4 hướng đi chiến lược:

Tái cân bằng danh mục thị trường nhằm điều chỉnh cơ cấu thị trường và giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Phát triển nền tảng trải nghiệm để nâng cao giá trị và chất lượng trải nghiệm du lịch.

Xây dựng động lực tăng trưởng mới chuyển hóa thế mạnh của Thái Lan thành giá trị kinh tế thông qua mô hình kinh tế dựa trên phong cách sống.

Chuyển đổi thông qua hợp tác, tập hợp các bên để cùng phát triển.

TAT cũng hướng đến phân bổ nguồn thu đến các thành phố lớn, đô thị thứ cấp và cộng đồng địa phương, tạo nền tảng cho sự phát triển cân bằng, bền vững của ngành du lịch.

Du khách tấp nập tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan, năm 2025. Ảnh: Reuters.