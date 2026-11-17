Tối 17/11, đội tuyển Thái Lan có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tajikistan 3-0 trong trận chung kết King's Cup 2026 trên sân vận động tỉnh Sisaket, qua đó giành chức vô địch ngay trên sân nhà.

Thái Lan áp đảo Tajikistan - Ảnh: Changsuek

Sau chiến thắng 6-0 trước Brunei ở bán kết, đoàn quân HLV Anthony Hudson tiếp tục thể hiện quyết tâm cao trước Tajikistan, đội đã vượt qua Oman 1-0 để giành quyền vào chung kết.

Hai đội nhập cuộc quyết liệt nhưng đội chủ nhà Thái Lan cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Phút 40, Sarachat tỏa sáng với pha lập công mở tỷ số, giúp "Voi chiến" bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Supachok ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Changsuek

Sang hiệp hai, Tajikistan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận chắc chắn và liên tục tổ chức những đợt phản công nguy hiểm.

Phút 49, Poeiphimai ghi bàn nhân đôi cách biệt, khiến Tajikistan rơi vào tình thế khó khăn.

Đội bóng xứ Chùa vàng duy trì thế trận tấn công. Đến phút 75, Poeiphimai tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan.

Thái Lan thắng 3-0 để giải cơn khát danh hiệu - Ảnh: Changsuek

Chiến thắng giúp "Voi chiến" đăng quang King's Cup 2026 với thành tích ghi 9 bàn và không để thủng lưới sau hai trận.

Dù chỉ là giải giao hữu, danh hiệu này vẫn mang ý nghĩa quan trọng, giúp Thái Lan giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2024, đồng thời tạo động lực cho những mục tiêu tiếp theo.