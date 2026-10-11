Thái Lan và Timor Leste đẩy mạnh hợp tác song phương

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Timor Leste. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO THÁI LAN)

Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Xanana Gusmao và người đồng cấp nước chủ nhà Anutin Charnvirakul, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ song phương thời gian qua; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác phát triển và hợp tác khu vực.

Theo đó, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực; đẩy mạnh đàm phán Bản ghi nhớ về thương mại gạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân Thái Lan tiếp cận thị trường Timor Leste.

Thái Lan khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào Timor Leste trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng, cơ sở hạ tầng, du lịch và khách sạn. Nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai nước, hai bên thống nhất sớm hoàn tất thỏa thuận về dịch vụ hàng không, tạo cơ sở mở đường bay thẳng giữa thủ đô Bangkok của Thái Lan và thủ đô Dili của Timor Leste, qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư.

Liên quan hợp tác phát triển, Thái Lan cam kết hỗ trợ Timor Leste tăng cường năng lực thông qua kế hoạch hợp tác phát triển giai đoạn 2026-2028, tập trung vào nông nghiệp bền vững, y tế, phát triển cộng đồng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực tham gia ASEAN. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ Timor Leste hội nhập đầy đủ vào Cộng đồng ASEAN, giúp Timor Leste chuẩn bị điều kiện cần thiết để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN trong tương lai.