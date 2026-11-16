Thái Lan và Mỹ sẽ ra tuyên bố chung về tiến trình đàm phán thuế quan

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin thạo tin, tại hội nghị lần này, hai nước sẽ tái khẳng định quan hệ song phương và công bố tuyên bố chung về kết quả đạt được sau nhiều tháng đàm phán thuế quan. Hiện hai bên đã đạt được sự nhất trí về mặt nguyên tắc đối với ART.

Ban đầu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chính thức ký kết hiệp định này tại Manila. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/11, lịch trình ký kết vẫn chưa được xác nhận. Các nguồn tin cho biết hai nước sẽ sớm ký kết thỏa thuận trong thời gian tới do đội ngũ pháp lý của hai bên hiện vẫn đang hoàn tất dự thảo văn kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Manila vào ngày 17/11. Sau các hoạt động tại Philippines, cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Anutin đều sẽ tới Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 18-19/11.