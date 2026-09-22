Thái Lan tuyên bố phải loại tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Buổi tập có sự góp mặt của 21 cầu thủ. Hai cái tên chưa hội quân là Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwal, dự kiến sẽ có mặt cùng đội vào ngày mai. Tuyển Thái Lan công khai mục tiêu vô địch giải đấu, tức làm được điều đó thì họ cần phải loại tuyển Việt Nam ở vòng bảng khi chỉ có 1 đội vào chung kết.

Trước buổi tập, tiền vệ Teerapat Pruetong, đang khoác áo CLB Consadole Sapporo, chia sẻ: “Đây là đợt tập trung thứ hai của tôi, nhưng là giải đấu đầu tiên. Toàn đội cần tập luyện và chuẩn bị thật tốt. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi ở giải đấu này là chức vô địch. Tất cả đều có chung mục tiêu và sẽ cố gắng hoàn thành”.

Teerapat cho biết sáu trận đấu gần đây cùng Consadole Sapporo giúp anh có thêm sự tự tin. Tiền vệ này muốn tận dụng điều đó để tiếp tục phát triển bản thân, đồng thời nhấn mạnh ban huấn luyện đã tập trung trao đổi về lối chơi và những điều toàn đội cần hướng đến.

Tuyển bóng đá nam Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, cấp độ Premier Division, diễn ra tại Indonesia từ ngày 26/9 đến 5/10/2026. Ảnh: FAT

“Chúng tôi chưa tập trung quá nhiều vào các đối thủ ở bảng đấu. Điều được nhấn mạnh là toàn đội có mục tiêu rõ ràng: phải vô địch. Mong người hâm mộ tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển”, Teerapat nói.

Trong khi đó, Kakana Khamyok của CLB True Bangkok United thừa nhận sự tự tin của anh phần nào bị ảnh hưởng sau cú sút phạt đền hỏng ở trận chung kết ASEAN Cup vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ này đã nhận được sự động viên từ các đồng đội.

“Các anh em trong đội không trách móc tôi. Mọi người đều hiểu rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đó chỉ là một khoảnh khắc không may khiến đội không thể thay đổi cục diện trận đấu”, Kakana chia sẻ.

Hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026, Kakana khẳng định anh sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao và đóng góp tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan.

“Chúng tôi đặt mục tiêu vô địch và phải cố gắng đánh bại mọi đối thủ. Đây là dịp FIFA Days nên đội tuyển có thể tập hợp lực lượng chất lượng nhất, với sự góp mặt của nhiều đàn anh. Đó sẽ là điểm mạnh của chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các anh”, Kakana nhấn mạnh.

Với mục tiêu chinh phục chức vô địch, tuyển Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Những chia sẻ từ Teerapat Pruetong và Kakana Khamyok cho thấy quyết tâm của đội bóng xứ chùa vàng trước thềm giải đấu.