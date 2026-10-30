Thái Lan tung gói trợ cấp 1,5 tỷ USD cho người dân lắp tấm pin năng lượng mặt trời

Theo đó, chính phủ Thái Lan đề xuất hỗ trợ gần 50.000 baht (khoảng 38,2 triệu đồng) chi phí lắp đặt tối đa cho mỗi hộ gia đình, trong tổng số khoảng một triệu hộ gia đình; đồng thời cam kết cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cùng những ưu đãi thuế cho những ai lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà hoặc trên đất của mình.

Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh: “Hiện nay, chúng ta đang nhập khẩu phần lớn năng lượng và nằm trong nhóm những quốc gia mua năng lượng nhiều nhất thế giới. Đây không phải là một giải pháp bền vững”.

Nguồn kinh phí cho chương trình này được trích từ gói vay khẩn cấp trị giá 400 tỷ baht – vốn đã được công bố trước đó trong năm 2026 nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Công nhân lắp các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà dân ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan - Ảnh: PEERAPON BOONYAKIAT

Theo dữ liệu chính phủ từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2026, khoảng 60% sản lượng điện tại Thái Lan được tạo ra từ khí tự nhiên, trong khi năng lượng tái tạo chỉ chiếm gần 11%.

Trước đây, phần lớn lượng khí đốt được khai thác từ các mỏ ngoài khơi hoặc vận chuyển qua đường ống từ Myanmar. Tuy nhiên, sản lượng sụt giảm đã buộc Bangkok phải tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, LNG nhập khẩu chiếm 32% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ của Thái Lan.

Qatar từng là nhà cung cấp chính, nhưng cơ sở hạ tầng khí đốt của quốc gia này – cũng như hoạt động sản xuất năng lượng trên toàn khu vực – đã chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột liên quan đến liên minh Mỹ và Israel với Iran.

Thái Lan đặt mục tiêu đến năm 2037, 51% sản lượng điện trong nước sẽ được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo.