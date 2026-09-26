Thái Lan – Trung Quốc đẩy mạnh giao lưu văn hóa

Chương trình “Khi Trùng Khánh gặp gỡ Bangkok” kết hợp thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới thông minh của Trùng Khánh với các hoạt động giao lưu văn hóa Thái Lan – Trung Quốc. (Nguồn: Bangkok Post)

Mới đây, tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra sự kiện “Khi Trùng Khánh gặp gỡ Bangkok” với sự tham dự của đại diện các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, giới văn hóa và truyền thông Thái Lan, Trung Quốc cùng một số quốc gia Đông Nam Á.

Chương trình kết hợp thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới thông minh của Trùng Khánh với các hoạt động giao lưu văn hóa Thái Lan – Trung Quốc. Với “ô tô” là phương tiện kết nối và “văn hóa” là cầu nối giao lưu, các đại biểu trao đổi về hợp tác, phát triển và tương lai của lĩnh vực di chuyển thông minh trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô ngày càng gắn kết với công nghệ thông tin và truyền thông.

Được mệnh danh là “thành phố của núi và sông”, Trùng Khánh là thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm kinh tế quan trọng của miền Trung, miền Tây Trung Quốc. Những năm gần đây, hợp tác giữa Thái Lan và Trùng Khánh được mở rộng từ du lịch, thương mại sang sản xuất ô tô, công nghệ, kinh tế số và giao lưu văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lalida Persvivatana, Phó Phát ngôn viên Chính phủ thuộc Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết Thái Lan sẵn sàng hợp tác với Trùng Khánh trong phát triển ô tô thông minh và kinh tế số, qua đó tạo thêm các cơ hội kinh tế mới.

Trùng Khánh đang đẩy mạnh phát triển ngành xe năng lượng mới thông minh và kết nối, hướng tới xây dựng một trung tâm có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Changan Automobile, doanh nghiệp có trụ sở tại Trùng Khánh, là một trong những doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Changan Automobile gia nhập thị trường Thái Lan từ năm 2023 và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xe năng lượng mới đầu tiên ở nước ngoài tại tỉnh Rayong. Cơ sở bắt đầu sản xuất từ năm 2025, phục vụ thị trường Thái Lan và hướng tới xuất khẩu sang các nước ASEAN cũng như các thị trường trong khu vực.

Tại sự kiện, ông Chris Wu, Phó Chủ tịch Changan Auto Sales (Thailand) Co., Ltd., giới thiệu năng lực công nghệ của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và cách tiếp cận lấy người tiêu dùng làm trọng tâm trong phát triển sản phẩm. Qua đó, ông nhấn mạnh tiềm năng của các dòng xe năng lượng mới thông minh, kết nối, kết hợp công nghệ Trùng Khánh với năng lực sản xuất tại Thái Lan.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – ASEAN, The First Sight TV đã khởi động Sáng kiến nghiên cứu và đưa tin đa quốc gia mang tên Con đường lớn (Đại Đạo), nhằm ghi nhận những câu chuyện về kết nối và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Sự kiện “Khi Trùng Khánh gặp gỡ Bangkok” tại Bangkok là điểm dừng chân đầu tiên của Sáng kiến. Chương trình cho thấy quan hệ Thái Lan – Trung Quốc đang mở rộng từ thương mại, du lịch sang công nghiệp, công nghệ, truyền thông và văn hóa.

Trong xu hướng chuyển đổi sang năng lượng mới và di chuyển thông minh, ngành ô tô đang trở thành một kênh thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và kết nối thị trường. Cùng với đó, giao lưu văn hóa tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa người dân Trung Quốc, Thái Lan và các quốc gia ASEAN.

(theo Bangkok Post)