Thái Lan triệt phá đường truyền Internet trái phép nối với cơ sở nghi lừa đảo tại Myanmar

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), vụ việc được phát hiện tại làng Nong Lu, huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi, miền Tây Thái Lan, sau khi cơ quan chức năng ghi nhận mức tiêu thụ dữ liệu Internet bất thường tại 2 căn nhà nhỏ gần biên giới.

Khu vực Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan), nằm gần cửa khẩu Đèo Ba Chùa, một trong những tuyến đường kết nối Thái Lan với Myanmar. Ảnh: SCMP

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tuyến cáp quang gồm 48 lõi, có lớp bảo vệ chuyên dụng, được kéo dọc theo các cột điện và vượt qua biên giới sang Myanmar.

Đường cáp có chiều dài khoảng 350 m, được cho là cung cấp kết nối Internet cho một sòng bạc trái phép và cơ sở bị nghi tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ngày 15-10, ông Trairat Viriyasirikul, quan chức Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia Thái Lan (NBTC), cho biết đường truyền này tiêu thụ khoảng 6 TB dữ liệu mỗi ngày, tương đương nhu cầu sử dụng của 300-400 người.

Đây là lưu lượng dữ liệu lớn bất thường đối với các hộ dân quy mô nhỏ tại khu vực biên giới, nên lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tuyến cáp trái phép.

Theo ông Trairat Viriyasirikul, khi bị phát hiện, người liên quan khai rằng các thiết bị được sử dụng phục vụ hoạt động sửa chữa.

Tuy nhiên, trong đoạn video ghi lại vụ việc, một nghi phạm thừa nhận được trả 700 baht (khoảng 20 USD) mỗi ngày để cho phép đường cáp đi qua nhà mình và nối sang Myanmar.

Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Myanmar liên tục thay đổi phương thức hoạt động, nhằm tránh những chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng.

Thay vì tập trung hoạt động trong những khu phức hợp lớn như trước đây, nhiều nhóm tổ chức lừa đảo đã chuyển địa điểm sang các khách sạn nhỏ, căn hộ hoặc biệt thự.

Trước đó, Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu từ lãnh thổ nước này sang những khu vực có hoạt động lừa đảo tại Myanmar, trong đó có việc cắt nguồn cung điện và hạn chế kết nối viễn thông tại một số địa bàn biên giới.

Theo số liệu được Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố, trong năm 2025 các hoạt động lừa đảo đã gây thiệt hại ước tính từ 88-114 tỷ USD tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.