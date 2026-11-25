Từ ngày 1/11/2026 đến 14/3/2027, tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan trở thành điểm đến của những người yêu thiên nhiên khi tổ chức Triển lãm Làm vườn Quốc tế Udon Thani 2026 (Udon Thani International Horticultural Expo).

Đây là sự kiện triển lãm làm vườn quốc tế đầu tiên tại tiểu vùng sông Mekong mở rộng được tổ chức trên khu vực đất ngập nước, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật cảnh quan, bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Ảnh: Tatnews

Ảnh: Tatnews

Với chủ đề "Đa dạng sự sống: Kết nối con người, nước và thực vật hướng đến cuộc sống bền vững", triển lãm có diện tích khoảng 164,8 ha, trong đó 100,8 ha là đất liền và 64 ha mặt nước.

Không gian được chia thành sáu khu vực chính, bao gồm vườn quốc tế, nhà kính triển lãm, khu trưng bày công nghệ nông nghiệp, khu giới thiệu nền nông nghiệp Thái Lan và khu rừng phục vụ mục tiêu bảo tồn môi trường.

Ảnh: Tatnews

Điểm thu hút du khách là 32 khu vườn quốc tế đại diện cho 17 quốc gia và hai tổ chức quốc tế, bên cạnh hơn 50 khu vườn theo chủ đề.

Tổng cộng hơn một triệu cây hoa, cây cảnh và hoa lan được luân phiên trưng bày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Các khu vườn trong nhà và ngoài trời giới thiệu nhiều phong cách thiết kế cảnh quan, cách lựa chọn thực vật và kỹ thuật làm vườn khác nhau.

Nhờ đó, khách tham quan có thể khám phá sự đa dạng của thế giới thực vật qua những không gian được thiết kế riêng biệt.

Ảnh: Tatnews

Khu phức hợp nhà kính cũng là điểm dừng chân đáng chú ý, với tám chủ đề triển lãm luân phiên, giới thiệu hoa, hoa lan, cây thuốc, thực vật vùng đất ngập nước, trái cây và các ứng dụng đổi mới trong nông nghiệp.

Bên cạnh việc ngắm cảnh, du khách còn có cơ hội tìm hiểu những phương pháp canh tác hiện đại và giải pháp sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Ảnh: Tatnews

Không chỉ tập trung vào thực vật, triển lãm còn giới thiệu bản sắc văn hóa vùng Isan, khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Một ngôi làng truyền thống được tái hiện để du khách tìm hiểu đời sống địa phương, kiến trúc và các sản phẩm thủ công.

Trong 134 ngày tổ chức, chương trình còn có hơn 200 tiết mục biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi làm vườn, hội thảo và khu chợ giới thiệu đặc sản địa phương.

Ảnh: Tatnews

Sự kiện mở cửa hàng ngày từ 8-20 giờ tại khu đất ngập nước Nong Dae, tỉnh Udon Thani.

Vé tham quan thông thường có giá 199 baht/người/ngày; trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, người cao tuổi từ 60 tuổi và người khuyết tật thuộc diện được miễn phí. Khu triển lãm có xe điện đưa đón khách giữa các khu vực, hoạt động khoảng 10 phút một chuyến.

Ảnh: Tatnews

Với quy mô lớn và sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa cùng công nghệ nông nghiệp, triển lãm Udon Thani 2026 là điểm đến đáng chú ý cho những chuyến du lịch Thái Lan trong mùa cuối năm và đầu năm mới.