Thái Lan triển khai 4 nhóm biện pháp ứng phó xung đột từ Myanmar

Ngày 26-10, Lực lượng đặc nhiệm Rajamanu thuộc Lực lượng Naresuan của quân đội Thái Lan cho biết các biện pháp bao gồm phòng vệ quân sự, phối hợp ngoại giao, bảo vệ và bồi thường cho người dân, cùng hỗ trợ nhân đạo đối với những người chạy lánh nạn từ Myanmar.

Binh sĩ Thái Lan làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát ở huyện Cho Airong, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan. Ảnh: AFP

Theo phương án quân sự, nếu đạn từ Myanmar rơi xuống lãnh thổ Thái Lan, lực lượng chức năng sẽ bắn đạn khói cảnh cáo về phía vị trí nghi là nơi phát hỏa hoặc theo hướng xuất phát của loạt đạn.

Trường hợp có bằng chứng về hành vi cố ý nổ súng sang Thái Lan hoặc hỏa lực gây thiệt hại về người và tài sản, quân đội nước này có thể áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng nhằm buộc bên nổ súng chấm dứt hành động.

Lực lượng bảo vệ biên giới Naresuan của quân đội Thái Lan cũng sẽ tăng cường binh sĩ và các chốt kiểm soát, tổ chức tuần tra trên bộ và đường thủy dọc sông Moei ở khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar.

Về ngoại giao, nhà chức trách Thái Lan dự kiến sử dụng các cơ chế phối hợp biên giới để liên hệ ngay với quân đội Myanmar khi xảy ra sự cố, yêu cầu chấm dứt việc nổ súng về phía lãnh thổ Thái Lan.

Bộ Ngoại giao và quân đội Thái Lan cũng sẽ sử dụng các kênh ngoại giao để gửi công hàm phản đối và đề nghị Chính phủ Myanmar chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh.

Nhằm bảo vệ dân thường trước nguy cơ xung đột từ Myanmar lan sang, chính quyền Thái Lan sẽ chuẩn bị và diễn tập phương án đưa người dân tới nơi trú ẩn tạm thời an toàn nếu giao tranh gia tăng.

Các hầm trú ẩn tại khu dân cư, trường học và nhà ở gần khu vực nguy cơ cao cũng sẽ được xây dựng hoặc nâng cấp.

Cơ quan chức năng dự kiến thiết lập cơ chế bồi thường khẩn cấp cho những người bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản và cây trồng.

Đối với người dân Myanmar vượt biên giới để tránh giao tranh, Thái Lan sẽ bố trí khu vực an toàn trên cơ sở nhân đạo, đồng thời kiểm soát việc đi lại và kiểm tra vũ khí, hàng hóa bất hợp pháp.

Khi giao tranh chấm dứt và tình hình ổn định, nhà chức trách sẽ phối hợp đưa những người này tự nguyện trở về Myanmar.

Trước đó, ngày 5-7, một quả đạn cối và đạn súng máy từ các cuộc giao tranh tại Myanmar đã rơi sang lãnh thổ Thái Lan, trúng nhà dân ở khu vực biên giới, nhưng chưa ghi nhận thương vong trong các vụ việc.