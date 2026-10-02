Thái Lan thua Philippines khiến tuyển Việt Nam tiếc nuối

Sau khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-0, Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng B. Vì thế, HLV Anthony Hudson có quyền xoay tua đội hình khi gặp Philippines. Chanathip Songkrasin chỉ được tung vào sân ở phút 79, trong khi nhiều trụ cột cũng không đá trọn trận.

Philippines tận dụng rất tốt cơ hội ấy. Ngay phút thứ 3, Paul Tabinas thoát xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào để Bjorn Martin Kristensen dứt điểm bằng chân phải, đưa Philippines vượt lên dẫn 1-0.

Thái Lan bất ngờ thua Philippines 1-2 ở lượt cuối bảng B, nhưng vẫn giữ ngôi đầu bảng. Ảnh: FAT

Thái Lan cố gắng kiểm soát thế trận nhưng gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự Philippines. Đội bóng xứ chùa vàng phải chờ đến phút 55 mới tìm được bàn gỡ. Sekson Ratree tung đường chuyền xuyên tuyến để Iklas Sanrhan xử lý rồi cứa lòng bằng chân trái, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Tưởng như Thái Lan sẽ hoàn tất màn ngược dòng, nhưng Philippines một lần nữa khiến đối thủ phải trả giá bằng pha phản công nhanh. Phút 68, Andre Leipold đưa bóng lên phía trước rồi kiến tạo để Bjorn Martin Kristensen dứt điểm, hoàn tất cú đúp và giúp Philippines dẫn 2-1.

Thái Lan sau đó tung vào sân một loạt cầu thủ tấn công, trong đó có Teerasak Poeiphimai, Kakana Khamyok, Nicholas Mickelson và Chanathip. Tuy nhiên, “Voi chiến” không thể tìm được bàn gỡ.

Thái Lan khép lại vòng bảng với 6 điểm sau ba trận, gồm hai chiến thắng trước Pakistan và Việt Nam cùng thất bại trước Philippines. Quan trọng hơn, họ vẫn giữ được ngôi đầu bảng B và giành quyền vào chung kết. Thất bại này chắc chắn khiến tuyển Việt Nam có phần tiếc nuối khi thua đối thủ ở loạt đấu thứ hai.

Đối thủ của Thái Lan ở trận đấu cuối cùng sẽ là Indonesia, đội chủ nhà đã tạo ra màn kết thúc nghẹt thở ở bảng A khi thắng Bangladesh 9-2 để vượt Malaysia và giành ngôi đầu. Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận tranh hạng Ba. Nhìn lại vòng bảng, thất bại 0-2 trước Thái Lan không chỉ khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik mất cơ hội vào chung kết mà còn để lại nhiều tiếc nuối khi đối thủ sau đó bất ngờ gục ngã trước Philippines.