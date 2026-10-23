Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng

Người dân mua bán hàng hóa ở siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Trích dẫn số liệu mới nhất từ Văn phòng Chính sách tài chính (FPO), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết thâm hụt ngân sách giảm 1 điểm phần trăm so với dự báo là nhờ thu ngân sách nhà nước đạt mức cao hơn kỳ vọng. Kết quả tích cực này đã giúp kế hoạch tài chính trung hạn của Thái Lan đi đúng lộ trình đề ra.

Bộ trưởng Ekniti xác định Thuế giá trị gia tăng (VAT) là nhân tố đóng góp quan trọng nhất vào sự tăng trưởng doanh thu ngân sách. Do thuế VAT được tính trên giá trị hàng hóa dịch vụ mua sắm, giá hàng hóa gia tăng đã đẩy số thuế thu được vượt xa mục tiêu ban đầu.

Ông đánh giá nguồn thu VAT tăng lên đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý tài khóa và tăng cường ổn định tài chính quốc gia. Liên quan đến khả năng điều chỉnh tăng thuế VAT, ông Ekniti cho biết vấn đề này đang được Quốc hội Thái Lan xem xét và sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc kỷ luật tài khóa.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Thái Lan kỳ vọng quốc gia này sẽ thu hẹp mức thâm hụt ngân sách xuống còn 3% GDP sớm hơn so với lộ trình được xác định vào năm tài chính 2028-2029. Bộ trưởng Ekniti cũng đã chỉ đạo rà soát toàn diện kế hoạch tài chính trung hạn dựa trên các số liệu cập nhật, dự kiến trình chính phủ xem xét vào tháng 11/2026 theo chu kỳ đánh giá định kỳ.

Nhấn mạnh mối liên hệ giữa thâm hụt ngân sách giảm và sức mạnh của thị trường trái phiếu, ông Ekniti khẳng định mức thâm hụt nhỏ hơn là tín hiệu rất tích cực, giúp thị trường trái phiếu chính phủ Thái Lan duy trì sự vững chắc.

So sánh chi phí vay thông qua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, trong khi Mỹ ở mức khoảng 5,2% và Pháp tiệm cận 5%, chi phí vay của Thái Lan chỉ dao động ở mức khoảng 2,3 - 2,4%. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhấn mạnh sự so sánh này cho thấy chi phí vay vốn của Chính phủ Thái Lan tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế khác.