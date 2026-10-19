Thái Lan thu giữ khoảng 7 kg heroin giấu trong gói đồ uống hòa tan

Cảnh sát Thái Lan thu giữ khoảng 7 kg heroin giấu trong các gói đồ uống hòa tan tại trung tâm xử lý của một công ty chuyển phát nhanh. (Ảnh: The Thaiger)

Theo báo The Thaiger của Thái Lan, sau khi nhận được tin báo về các bưu kiện nghi chứa ma túy, cảnh sát đã kiểm tra hai thùng hàng gửi đi Australia. Thông tin người gửi đều cho thấy hàng được gửi từ Thái Lan. Cảnh sát hiện đang truy tìm người gửi và các đối tượng liên quan.

Báo The Thaigert đưa tin, trong thùng hàng có nhiều loại đồ uống hòa tan của các thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện các gói nhỏ có cảm giác cứng bất thường khi sờ vào. Khi mở ra, bên trong là chất bột màu trắng được bọc bằng giấy bạc.

Kết quả test nhanh tại hiện trường cho thấy đây là heroin. Cảnh sát thu giữ tổng cộng 7,003 kg ma túy và bàn giao tang vật cho Cục Phòng chống ma túy để điều tra.

Cũng theo báo The Thaiger, cảnh sát đã triển khai một chuyên án khác tại tỉnh Ratchaburi, bắt giữ hai đối tượng người Thái (một nam, một nữ), thu 2.566.000 viên ma túy đá thường gọi là “yaba” cùng vũ khí và đạn dược.

Trước đó, cảnh sát theo dõi một xe bán tải Isuzu màu bạc bị nghi vận chuyển ma túy. Xe ô tô này xuất phát từ huyện Ban Pong (tỉnh Ratchaburi) đi đến các tỉnh Ayutthaya, Ang Thong và Suphan Buri để nhận hàng nghi là ma túy, sau đó quay về một căn nhà ở huyện Ban Pong.

Sau khi chặn xe, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 6 bao chứa khoảng 1,5 triệu viên ma túy đá và bắt quả tang tài xế nam, 26 tuổi.

Cảnh sát sau đó khám xét căn nhà, bắt giữ một phụ nữ 30 tuổi, thu thêm 6 bao chứa khoảng 1.066.000 viên ma túy đá, 2 khẩu súng, đạn các cỡ và 3 điện thoại di động. Tổng giá trị tang vật thu giữ khoảng 5,36 triệu baht.

Hai nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan điều tra. Cảnh sát tiếp tục truy tìm các thành viên khác trong đường dây buôn bán ma túy.

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