Thái Lan thu giữ 1 tỷ USD trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Theo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC), đường dây này bị cáo buộc chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm qua các ngân hàng tại Campuchia và quỹ đầu tư ở Singapore, sau đó dùng số tiền này mua cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET).

Tài sản bị thu giữ gồm cổ phiếu trị giá 14,8 tỷ baht tại các doanh nghiệp như Bangchak, VGI và Công ty Quản lý quỹ MFC, cùng bất động sản, du thuyền, ô tô hạng sang và tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, Mauerberger từng bị cấm hoạt động môi giới chứng khoán tại New Zealand trước khi chuyển đến Bangkok sinh sống và có quan hệ với nhiều quan chức. Đối tượng cùng vợ mang quốc tịch Thái Lan đã ra nước ngoài vào tháng 9/2025, trước khi chiến dịch truy quét được triển khai.

Nhà chức trách Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ 7 nghi phạm với các cáo buộc rửa tiền, tham gia tổ chức tội phạm và vi phạm Luật Chứng khoán. Trong số này, 6 người đang ở nước ngoài đã bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ. Cuộc điều tra tiếp tục được mở rộng nhằm thu hồi tài sản và bồi thường cho các nạn nhân.