Thái Lan: Thủ đô Bangkok triển khai 8 biện pháp ứng phó ô nhiễm bụi mịn PM2.5

Nồng độ bụi mịn tại Bangkok và vùng phụ cận có xu hướng tăng, một số địa điểm đã ghi nhận mức ô nhiễm bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trước nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng trong mùa Đông, chính quyền đô thị Bangkok (BMA) đang triển khai 8 nhóm biện pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hạn chế tác động đối với sức khỏe người dân.

Các biện pháp được đưa ra trong bối cảnh nồng độ bụi mịn tại Bangkok và vùng phụ cận có xu hướng tăng, một số địa điểm đã ghi nhận mức ô nhiễm bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan (PCD), tính đến trưa 14/11, có 9 địa điểm tại Bangkok và các tỉnh lân cận ghi nhận nồng độ PM2.5 ở mức màu cam, tức bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nồng độ bụi mịn tại khu vực Bangkok và vùng phụ cận dao động từ 21,9-44,2 microgam/m3. PCD dự báo tình trạng ô nhiễm có thể gia tăng trong các ngày 19-20/11 do khối không khí lạnh mạnh hơn, làm suy giảm khả năng lưu thông và khuếch tán không khí.

Thái Lan chính thức bước vào mùa Đông từ ngày 9/11. Trong điều kiện thời tiết mùa này, khả năng khuếch tán không khí suy giảm khiến bụi mịn dễ tích tụ gần mặt đất.

Tính đến ngày 13/11, cả nước ghi nhận 30 điểm nóng cháy, phần lớn tại các khu vực trồng lúa ở miền Bắc và miền Trung Thái Lan.

Theo bà Woranuch Suaykhaokhao, Giám đốc Sở Môi trường thuộc chính quyền đô thị Bangkok, thành phố đã triển khai chương trình “BKK Clean Air 2027” với 8 nhóm biện pháp, trong đó chú trọng nâng cao năng lực giám sát, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm và tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận.

Trước hết, Bangkok tăng cường theo dõi và dự báo chất lượng không khí thông qua Trung tâm chỉ huy, kết nối dữ liệu về nồng độ bụi, hướng gió, khả năng thông thoáng không khí, các điểm nóng cháy và nguồn phát thải.

Thành phố đồng thời phối hợp với Đại học Kasetsart vận hành trạm quan trắc chuyên sâu nhằm phân tích thành phần bụi và xác định nguồn gây ô nhiễm.

Công tác kiểm tra được đẩy mạnh tại các cơ sở kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm, công trường xây dựng, khu vực có nguy cơ đốt ngoài trời và các nhà máy công nghiệp.

Bangkok cũng tăng cường kiểm tra khí thải phương tiện giao thông, khói đen tại các bến và xưởng bảo dưỡng xe buýt, công trường xây dựng và trạm trộn bê tông.

Thành phố khuyến khích người dân bảo dưỡng phương tiện, thay dầu và lọc gió, đồng thời đăng ký vào danh sách phương tiện thân thiện với môi trường trước khi áp dụng khu vực phát thải thấp (LEZ).

Đối với các cơ sở công nghiệp, hệ thống giám sát BKK Industrial Watch sẽ kết nối dữ liệu quan trắc phát thải liên tục (CEMS) với Cục Công nghiệp Thái Lan để phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát.

Một nội dung quan trọng khác là phối hợp với các tỉnh lân cận, đặc biệt là tỉnh Nakhon Nayok, nhằm hạn chế đốt phụ phẩm nông nghiệp.

Các địa phương sẽ trao đổi dữ liệu về điểm nóng cháy, hướng gió và khả năng thông thoáng không khí, đồng thời khuyến khích nông dân áp dụng các giải pháp thay thế như cuộn rơm, băm rạ và sử dụng chế phẩm vi sinh để phân hủy rơm rạ.

Bên cạnh đó, Bangkok tăng cường cảnh báo chất lượng không khí qua trang thông tin điện tử, ứng dụng AirBKK và hệ thống thông báo khẩn cấp Cell Broadcast; phối hợp triển khai làm việc từ xa (WFH) khi cần thiết để giảm phương tiện lưu thông.

Thành phố cũng cung cấp thông tin dự báo cho các cơ quan y tế và giáo dục để chủ động bố trí phòng có không khí sạch, đội ngũ y tế lưu động và điều chỉnh hoạt động ngoài trời tại trường học.

Người dân có thể phản ánh các trường hợp phát sinh bụi, khói hoặc đốt ngoài trời qua ứng dụng Traffy Fondue, kèm hình ảnh và vị trí cụ thể.

Trong khi đó, PCD khuyến cáo trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh đường hô hấp hạn chế hoạt động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức không tốt; sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 và thường xuyên theo dõi khuyến cáo của cơ quan y tế.

Người dân cũng được khuyến nghị không đốt rác, phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời, bảo dưỡng phương tiện và ưu tiên sử dụng giao thông công cộng./.