Thái Lan thông báo đàm phán thương mại với Mỹ sắp hoàn tất

“Tổng thống Donald Trump nói với tôi rằng tôi cần bảo đảm đội ngũ của Thái Lan và Đại diện Thương mại Mỹ hoàn tất điều khoản cuối cùng. Ông ấy kỳ vọng chúng tôi có thể ký thỏa thuận. Trong thư, ông Trump viết rằng việc ký kết có thể diễn ra trong chuyến thăm châu Á tiếp theo của ông ấy,” Channel News Asia dẫn chia sẻ của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Hội nghị Thượng đỉnh Giám đốc Điều hành Toàn cầu Forbes (Forbes Global CEO Conference) 2026 ở Singapore ngày 7/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm châu Á vào tháng 11 để tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 18 đến 19/11.

Ngày 21/9, trả lời báo giới trước khi sang Mỹ tham dự Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết Thái Lan “đã đạt được thỏa thuận cơ bản về mức thuế quan mong muốn” đối với Mỹ. Ông cho biết khi đó Washington đưa ra một “điều kiện bổ sung” mà phía Thái Lan cần đáp ứng, song không công bố chi tiết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Tổng biên tập Forbes, ông Steve Forbes ngày 7/10. Ảnh: X/@thaigov1 (tài khoản X của Chính phủ Thái Lan)

Trước đó, đầu tháng 9, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun cùng phái đoàn Thái Lan tới Washington (Mỹ) để đàm phán về Hiệp định Thương mại Đối ứng (Agreement on Reciprocal Trade - ART).

Trao đổi với báo giới ngày 4/9, sau khi kết thúc các cuộc làm việc với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun thông báo hai bên đã giải quyết được vấn đề thuế quan liên quan đến cuộc điều tra theo Mục 301 về lao động cưỡng bức.

Theo thông cáo đăng trên trang chủ Bộ Thương mại Thái Lan, bà Suphajee mô tả các cuộc thảo luận là “mang tính xây dựng” và cho biết phía Mỹ hoan nghênh cam kết của Thái Lan, đồng thời ghi nhận những tiến triển cụ thể trong quá trình đàm phán.

Bangkok coi việc hoàn tất ART là quan trọng bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan. Theo số liệu phía Thái Lan công bố, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 2.370 tỷ baht (tương đương 72 tỷ USD), trong khi nhập khẩu đạt khoảng 700 tỷ baht (21,3 tỷ USD), đưa thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ lên khoảng 1.680 tỷ baht (51 tỷ USD).

Bà Suphajee cho rằng một thỏa thuận cuối cùng có lợi cho cả hai bên sẽ giúp hàng hóa Thái Lan chịu mức thuế cạnh tranh so với hàng hóa của các nước láng giềng, qua đó bảo vệ vị thế của doanh nghiệp tại thị trường Mỹ và hơn 400.000 việc làm trong nước.

Ngày 24/7, Mỹ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế trong khuôn khổ cuộc điều tra theo Mục 301 về các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Thái Lan thuộc nhóm chịu mức 12,5% do chưa ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hoặc chưa có cơ chế mà Washington đánh giá đủ mạnh và hiệu quả.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho rằng quyết định của Washington chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức của Thái Lan. Bangkok cho biết dù chưa có luật riêng cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, nước này đã có hệ thống pháp luật xử lý lao động cưỡng bức trong nước và đang xây dựng thêm các quy định liên quan.

“Mục tiêu của Thái Lan không phải là theo đuổi mức thuế thấp nhất có thể, mà là bảo đảm mức thuế không chênh lệch quá lớn so với các nước cạnh tranh để doanh nghiệp Thái Lan duy trì năng lực cạnh tranh,” Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun tuyên bố.

Hiện mức thuế Mỹ áp đối với hàng hóa Thái Lan tương đương mức áp dụng với hàng hóa Việt Nam, song cao hơn mức áp dụng với hàng hóa Malaysia và Indonesia - hai nước đã đạt thỏa thuận với Mỹ và chịu mức thuế 10%.