Thái Lan thắp sáng sông Chao Phraya thúc đẩy du lịch đêm

Với chủ đề "Ánh sáng của trí tưởng tượng", lễ hội năm nay sử dụng các kỹ thuật trình chiếu ánh sáng để tái hiện lịch sử, kiến trúc cùng di sản văn hóa dọc theo dòng sông.

Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn ánh sáng với 800 thiết bị bay không người lái phía trên chùa Wat Arun nằm bên bờ sông, cùng các màn pháo hoa tại một số địa điểm vào một số đêm nhất định.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết lễ hội này kết hợp di sản với sự sáng tạo, đổi mới và công nghệ, nhằm tạo ra giá trị du lịch mới và giới thiệu bản sắc Thái Lan theo cách đương đại.

Các điểm tham quan về đêm khuyến khích du khách di chuyển nhiều hơn và lưu trú lâu hơn, từ đó tạo ra việc làm và thu nhập cho các cộng đồng dọc bờ sông, đồng thời quảng bá Bangkok ra thế giới như một thành phố sáng tạo ngay khi mùa du lịch cuối năm bắt đầu.

Dự kiến lễ hội sẽ thu hút hơn 1,4 triệu lượt khách và tạo ra doanh thu ít nhất 8,6 tỷ baht (khoảng 253,87 triệu USD).

R.G