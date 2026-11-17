Trên sân Buriram City tối 17/11, U17 Thái Lan nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, trước khi có bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Piyapat Maleesaychon thực hiện đường căng ngang để Maron Lamin Müller băng vào dứt điểm, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, các cầu thủ trẻ Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận và có thêm một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Lo Kin Fung Reco cùng những pha cứu thua ngay trước vạch vôi khiến đội chủ nhà không thể gia tăng cách biệt trong hiệp đấu đầu tiên.

U17 Thái Lan tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại vòng loại U17 châu Á 2027 sau khi đánh bại U17 Hong Kong với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ ba bảng B. Ảnh: FAT

Sang hiệp hai, U17 Thái Lan vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 84, nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn thắng thứ hai. Phichaya Wutthichai kiến tạo để Siriwat Wa-iat xử lý bóng rồi dứt điểm bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, lợi thế hai bàn không được duy trì lâu. Chỉ một phút sau, hàng phòng ngự Thái Lan mắc sai lầm trong pha phá bóng, tạo điều kiện để Lam Ka Fung Jonas chuyền cho Yu Ching Lok dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hong Kong.

Cuối trận, U17 Thái Lan còn phải đối mặt với những phút bù giờ căng thẳng. Lee Sin Hei Lucas nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Phichaya Wutthichai khi cầu thủ này đang có cơ hội thoát xuống đối mặt khung thành. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-1.

Với kết quả này, U17 Thái Lan có 9 điểm sau ba trận, tiếp tục dẫn đầu bảng B. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là U17 Iraq hiện có 7 điểm. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng vào lúc 19h ngày 20/11 trên sân Buriram City.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, U17 Thái Lan chỉ cần một trận hòa trước Iraq là đủ điều kiện giành quyền vào vòng chung kết U17 châu Á tại Uzbekistan. Đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định với thầy trò HLV Wasaphon Kaewphuek, trong bối cảnh Iraq vẫn còn cơ hội vượt lên nếu giành chiến thắng.

Sau ba trận toàn thắng, bóng đá trẻ Thái Lan đang đứng trước cơ hội hoàn tất mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn đang chờ họ ở phía trước, bởi Iraq là đối thủ trực tiếp và có đủ khả năng tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp.