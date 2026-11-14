Thái Lan thắng trận 6-0, vào chung kết King's Cup 2026

Được đánh giá vượt trội, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc tưng bừng và sớm vượt lên ở phút thứ 3. Từ quả tạt khó chịu, thủ môn Asmin lúng túng phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà mở tỷ số.

Có lợi thế sớm, Thái Lan liên tục ép sân nhưng Yotsakon và Ratree đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Brunei cũng nỗ lực đáp trả nhưng không thể tạo bất ngờ. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0.

Burapha lập hat trick vào lưới Brunei - Ảnh: Changsuek

Sau giờ nghỉ, sức mạnh của Thái Lan được thể hiện rõ nét. Phút 50, Weidersjo đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 10 phút sau, Yotsakon lập công bằng một pha không chiến đẹp mắt.

Đến phút 67, Anan đột phá qua hàng thủ Brunei rồi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 74, Yotsakon ghi bàn thứ hai trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 80 sau đường kiến tạo của Supachok, ấn định chiến thắng 6-0.

Với chiến thắng tưng bừng này, đội chủ nhà Thái Lan chính thức giành quyền vào chung kết King's Cup 2026, gặp Tajikistan - đội đã vượt qua Oman với tỷ số sát nút 1-0 ở trận bán kết trước đó.

"Voi chiến" chạm trán Tajikistan ở chung kết King's Cup 2026 - Ảnh: Changsuek

Trận chung kết diễn ra ngày 17/11 trên SVĐ tỉnh Sisaket, hứa hẹn màn so tài hấp dẫn khi Thái Lan quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để chinh phục chức vô địch.

Ghi bàn: Asmin 3' (đá phản), Weidersjo 50', Burapha 60' 74' 80', Yodsangwal 67'

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Khammai, Akkratum, Burapha, Pomphan, Puethong, Weidersjo, Ratree, Sarachat, Sayriya, Thiangkham, Vaderge.

Brunei: Asmin, Azaman, Azman, A. Danial, H. Danial, Haddy, Hariz, Kasyful, Shariff, Shukry, Syamra.