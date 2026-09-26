Thái Lan thắng Pakistan 4 - 0, gây sức ép lên tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

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Chiều 26/9, Thái Lan bước vào trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan tại sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Trước giải, FIFA xác nhận bảng đấu này gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Thái Lan áp đảo, Teerasak mở khóa trận đấu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và liên tục đưa bóng ra hai biên để tổ chức tấn công. Pakistan lựa chọn đội hình thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công.

Phút 11, Suphanan thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Những phút tiếp theo, Thái Lan liên tục được hưởng phạt góc, song các pha không chiến của Teerasak và Manuel Bihr chưa mang lại bàn thắng.

Pakistan có cơ hội đáng chú ý ở phút 26 khi tổ chức phản công nhanh. Đường chuyền trả ngược mở ra khoảng trống thuận lợi nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá nhẹ, không gây khó khăn cho thủ môn Thái Lan.

Sức ép liên tục của “Voi chiến” cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 31. Teerasak dứt điểm buộc thủ môn Pakistan cản phá. Sau tình huống bóng được đưa trở lại vòng cấm, thủ thành Pakistan tiếp tục cứu thua một pha đánh đầu cận thành nhưng không thể ngăn Teerasak đá bồi, mở tỷ số 1-0.

Đến phút 41, Thái Lan nhân đôi cách biệt. Từ đường bóng trả ngược thuận lợi, Jude Soonsup-Bell băng vào đá nối nhanh. Thủ môn Pakistan chạm được bóng nhưng không đủ để ngăn bàn thắng thứ hai.

Phút 44, Teerasak tiếp tục đưa bóng vào lưới Pakistan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Teerasak hoàn tất hat-trick

Sang hiệp hai, HLV Anthony Hudson tăng cường sức tấn công khi đưa Supachok Sarachat và Supachai Chaided vào sân ở phút 55.

Sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 63, Supachok thực hiện đường chuyền để Teerasak tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Pakistan nỗ lực tìm bàn danh dự và có một pha dứt điểm đáng chú ý từ ngoài vòng cấm ở phút 71, nhưng bóng không đi trúng đích.

Thái Lan vẫn duy trì thế trận chủ động. Phút 77, Supachai bỏ lỡ cơ hội sau đường căng ngang thuận lợi khi băng vào không đúng nhịp.

Đến phút 84, Peeradon thực hiện đường chọc khe xuyên tuyến để Teerasak thoát xuống đối mặt thủ môn. Tiền đạo mang áo số 14 bình tĩnh dứt điểm, ấn định chiến thắng 4-0 và hoàn tất cú hat-trick.

Sau 90+5 phút, Thái Lan rời sân với chiến thắng đậm 4-0.

Thái Lan tạo lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu

Ba điểm cùng hiệu số +4 giúp Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại bảng B.

Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi thể thức FIFA ASEAN Cup 2026 không có vòng bán kết ở Division 1. Bốn đội trong bảng thi đấu vòng tròn một lượt; chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, trong khi đội đứng thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba.

Vì vậy, chiến thắng 4-0 không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Thái Lan tích lũy hiệu số bàn thắng bại đáng kể - yếu tố có thể trở nên quan trọng khi cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng diễn ra sít sao.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ngày 29/9 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Philippines ngày 2/10.

Pakistan còn cơ hội nhưng không còn nhiều dư địa

Thất bại 0-4 khiến Pakistan rơi vào thế bất lợi ngay sau lượt trận đầu tiên, đặc biệt về hiệu số bàn thắng bại.

Pakistan vẫn còn hai trận gặp Philippines ngày 29/9 và Việt Nam ngày 2/10.

Về lý thuyết, đội bóng Nam Á chưa bị loại khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ đội nhất bảng được vào chung kết, Pakistan gần như phải giành kết quả tích cực ở cả hai trận còn lại, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ các cuộc đối đầu khác.

Tuyển Việt Nam được gì từ chiến thắng của Thái Lan?

Kết quả 4-0 trước hết giúp tuyển Việt Nam nhìn rõ hơn yêu cầu trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Thái Lan đã có 3 điểm và hiệu số +4, vì vậy thầy trò HLV Kim Sang-sik cần hướng tới chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân tối 26/9 để không bị đối thủ tạo khoảng cách về điểm số. Trận Việt Nam - Philippines diễn ra lúc 19h30 tại Bandung.

Mặt tích cực với Việt Nam là cục diện bảng đấu được phân hóa ngay từ lượt đầu. Pakistan đã chịu tổn thất lớn về hiệu số, trong khi cuộc đối đầu trực tiếp Việt Nam - Thái Lan ngày 29/9 nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thứ hạng của hai đội.

Nếu đánh bại Philippines, Việt Nam sẽ bước vào trận gặp Thái Lan với cùng 3 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể trực tiếp cạnh tranh vị trí dẫn đầu thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của các trận đấu khác.

Tuy nhiên, chiến thắng đậm của Thái Lan cũng tạo ra sức ép nhất định về hiệu số. Với thể thức chỉ chọn một đội vào chung kết, tuyển Việt Nam không chỉ cần tích lũy điểm số mà còn phải tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn ở những trận đấu có thể tạo ưu thế.

Cuộc đua bảng B vì thế hứa hẹn sớm nóng lên ngay từ lượt trận đầu tiên, với màn đối đầu Việt Nam - Thái Lan ngày 29/9 có thể trở thành một trong những trận đấu quan trọng nhất của vòng bảng.