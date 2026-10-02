Thái Lan thắng Pakistan 4-0, còn Việt Nam?

Tuyển Việt Nam cần cho thấy khả năng áp đặt thế trận trước Pakistan, thay vì chỉ hướng đến một kết quả đủ để đi tiếp.

Thái Lan mất hơn nửa giờ mới mở tỷ số trước Pakistan, nhưng khi thế bế tắc được phá vỡ, trận đấu nhanh chóng đi theo một chiều. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, Jude Soonsup-Bell ghi thêm một bàn, trước khi Haris Zeb phản lưới, giúp “Voi chiến” thắng 4-0 ở trận ra quân.

Ba ngày sau, chính Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0. Sarach Yooyen mở tỷ số từ phút 10, Chaiyaphon Otton ghi bàn còn lại ở phút bù giờ, đồng thời chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Không thể lấy hai kết quả rồi kết luận theo kiểu Thái Lan thắng Pakistan bốn bàn thì Việt Nam cũng phải làm được như vậy. Nhưng trong bóng đá khu vực, những phép so sánh kiểu này gần như không tránh khỏi, nhất là khi Việt Nam và Thái Lan vẫn được xem là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á.

Việt Nam không cần thắng 4-0

Xét về mục tiêu tại bảng B, Việt Nam chỉ cần hòa Pakistan để giữ vị trí nhì bảng và giành quyền dự trận tranh HCĐ. HLV Kim Sang-sik vì thế không có lý do buộc học trò lao lên tìm một chiến thắng thật đậm chỉ để bắt kịp tỷ số của Thái Lan.

Điều đáng quan tâm nằm ở cách Việt Nam chơi.

Thái Lan từng thắng Pakistan 4-0, khiến màn trình diễn của Việt Nam trước cùng đối thủ khó tránh khỏi những so sánh.

Pakistan từng để Thái Lan kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu và liên tục bị đặt dưới sức ép. Khi hai đội chênh nhau về chất lượng, Thái Lan biết cách biến ưu thế ấy thành cơ hội rồi thành bàn thắng. Việt Nam cần cho thấy khả năng tương tự, dù tỷ số cuối cùng có thể không phải 4-0.

Hai trận đầu của thầy trò Kim Sang-sik chưa tạo cảm giác ấy. Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ bàn của Đình Bắc, nhưng đối thủ từng sút bóng trúng xà và còn bị VAR từ chối bàn gỡ ở cuối trận. Đến khi gặp Thái Lan, hàng công Việt Nam không ghi được bàn nào.

Sau hai lượt, đội tuyển mới có một bàn thắng. Con số này càng đáng lưu ý khi Nguyễn Xuân Son đã rời giải vì chấn thương gân kheo, khiến HLV Kim Sang-sik mất trung phong quan trọng nhất đúng lúc hàng công cần thêm phương án.

Vì vậy, trận gặp Pakistan không đơn giản là chuyện Việt Nam thắng bao nhiêu bàn. Điều cần thấy là đội bóng có thể tạo sức ép đều đặn hay không, có đủ người xuất hiện trong vùng cấm hay không và có thể giải quyết đối thủ dưới cơ bằng cách nào khi không còn Xuân Son.

Việc Xuân Son rời giải khiến HLV Kim Sang-sik phải tìm lời giải mới cho hàng công trước trận gặp Pakistan.

Nếu Việt Nam kiểm soát được thế trận, tạo nhiều cơ hội và khiến Pakistan gần như không có khả năng phản kháng, một chiến thắng 1-0 vẫn có giá trị về mặt chuyên môn. Ngược lại, nếu đội tuyển lại phải chờ một khoảnh khắc cá nhân để định đoạt trận đấu, vấn đề sẽ không nằm ở tỷ số.

Pakistan không còn giống trận thua Thái Lan

Pakistan cũng đã thay đổi sau trận thua 0-4. Trước Philippines, đội bóng của HLV Nolberto Solano bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng ghi liền hai bàn để hòa 2-2 và có điểm đầu tiên tại giải.

Theo đội trưởng Abdullah Iqbal, Pakistan không thực hiện một cuộc thay đổi chiến thuật lớn trong giờ nghỉ. Các cầu thủ đơn giản chơi quyết liệt hơn, tự tin hơn và bắt đầu quen với nhịp độ của giải.

Chi tiết đó khiến trận đấu với Việt Nam đáng xem hơn một cuộc chạm trán giữa đội mạnh và đội yếu. Pakistan đã trải qua hai trận, biết mình có thể làm gì và cũng hiểu phải sửa điểm nào sau khi bị Thái Lan đánh bại dễ dàng.

Với Việt Nam, đây lại là cơ hội để kiểm tra khả năng áp đặt thế trận. Thái Lan từng khiến Pakistan lộ rõ khoảng cách trong hiệp hai, còn thầy trò Kim Sang-sik phải tìm cách của riêng mình thay vì chạy theo con số bốn bàn.

Pakistan đã cho thấy sự tiến bộ khi ngược dòng hòa Philippines 2-2 sau trận thua đậm trước Thái Lan.

Một trận hòa vẫn đủ để Việt Nam đi tiếp. Một chiến thắng tối thiểu cũng hoàn thành yêu cầu về kết quả. Nhưng sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, chỉ nhìn vào điểm số sẽ bỏ qua phần đáng quan tâm nhất của trận đấu.

Việt Nam cần chứng minh rằng mình vẫn biết cách chơi ở thế cửa trên, đặc biệt trong bối cảnh hàng công vừa mất Xuân Son. Nếu Pakistan tiếp tục khiến đội bóng của Kim Sang-sik vất vả, câu hỏi sau trận sẽ không còn là vì sao Việt Nam không thắng đậm như Thái Lan.

Khi ấy, điều người ta muốn biết sẽ là khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan có thực sự lớn hơn những gì từng được hình dung trước giải hay không.