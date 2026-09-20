Thái Lan thắng đậm, hẹn đại chiến Nhật Bản ở ASIAD 2026

Sau chiến thắng 3-2 trước Kyrgyzstan ở trận ra quân, U23 Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với Hồng Kông cùng quyết tâm giành thêm 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lại khởi đầu không thuận lợi.

Phút 14, hàng tiền vệ Thái Lan mắc sai lầm khi để mất bóng ở khu vực giữa sân. Ngay lập tức, Wu Chun Ming cướp bóng rồi tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Hồng Kông.

U23 Thái Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 khi ngược dòng đánh bại U23 Hồng Kông với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A. Ảnh: FAT

Bàn thua khiến U23 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công. Sau nhiều nỗ lực ép sân, họ tìm được bàn gỡ ở phút 39. Thanakrit Chotmuangpak tung cú sút chân phải đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào lưới, giúp Thái Lan cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đại diện Đông Nam Á. Phút 53, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Paripan Wongsa ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1.

Chỉ ba phút sau, áp lực liên tục của U23 Thái Lan khiến hậu vệ Sang Yi Hang bên phía Hồng Kông lúng túng phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1.

Có lợi thế lớn, U23 Thái Lan càng chơi càng hưng phấn. Phút 76, Jehanafi Mama tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà. Đến phút 84, Worawut Noisri thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho U23 Thái Lan.

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng xứ Chùa vàng tại ASIAD 2026. Với 6 điểm sau hai lượt trận, U23 Thái Lan đã chắc chắn giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Hồng Kông giúp U23 Thái Lan có màn chạy đà hoàn hảo trước cuộc đối đầu với chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng. Đây được xem là trận đấu mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng A, đồng thời là thước đo thực sự cho tham vọng của U23 Thái Lan tại ASIAD 2026.

Sau hai trận thắng với 8 bàn thắng ghi được, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho thấy hình ảnh rất khác so với những thất vọng mà bóng đá Thái Lan từng trải qua ở cấp độ trẻ trong vài năm gần đây. Trận gặp U23 Nhật Bản sẽ là cơ hội để U23 Thái Lan chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Á.