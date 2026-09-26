Thái Lan thắng cực đậm, sẵn sàng đại chiến tuyển Việt Nam

Dù bị đánh giá cao hơn rất nhiều khi đứng hạng 94 thế giới, trong khi Pakistan xếp tận vị trí 198 FIFA, tuyển Thái Lan không dễ dàng xuyên thủng hàng thủ đối phương trong những phút đầu tiên. Pakistan chủ động chơi phòng ngự số đông, khiến đội bóng của HLV Anthony Hudson gặp không ít khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, Thái Lan cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 31. Từ quả tạt của Suphanan Bureerat, Jude Soonsup-Bell đánh đầu buộc thủ môn Butt Yousuf phải cản phá. Tuy nhiên, Teerasak Poeiphimai đã có mặt đúng lúc để đá bồi ghi bàn, giúp Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuyển Thái Lan đã có màn khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0 ở lượt trận mở màn bảng B. Ảnh: FAT

Có bàn khai thông thế bế tắc, “Voi chiến” chơi thanh thoát hơn. Phút 41, Seksan Ratree thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jude Soonsup-Bell dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Teerasak Poeiphimai từng đưa bóng vào lưới Pakistan lần thứ ba. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, HLV Anthony Hudson liên tiếp điều chỉnh nhân sự khi tung Supachai Chaided và Supachok Sarachat vào sân nhằm tăng sức tấn công. Những sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 64, Teerasak Poeiphimai thực hiện pha phối hợp đẹp mắt với Supachai Chaided trước khi tung cú vô-lê chân trái hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan. Đây cũng là thời điểm Pakistan gần như không còn khả năng chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Trong thế trận hoàn toàn áp đảo, tuyển Thái Lan tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút 84.

Người lập công vẫn là Teerasak Poeiphimai. Tiền đạo này thoát xuống thông minh sau đường chuyền của Peeradon Chamratsamee rồi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Pakistan, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng.

Chiến thắng 4-0 giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Đáng chú ý, Teerasak Poeiphimai trở thành ngôi sao sáng nhất trận đấu với cú hat-trick, qua đó gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến hàng thủ tuyển Việt Nam.

Thái Lan ra quân với chiến thắng 4-0. Ảnh: FAT

Kết quả này cũng tạo nên màn chạy đà hoàn hảo cho thầy trò HLV Anthony Hudson trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Với phong độ cao cùng chiến thắng đậm trước Pakistan, tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ bước vào trận gặp tuyển Việt Nam với rất nhiều sự tự tin. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng có những lý do riêng để tin tưởng vào khả năng giành kết quả thuận lợi trong trận cầu tâm điểm của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.