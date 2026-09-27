Thái Lan thắng 4-0, có thật mạnh hơn Việt Nam?

Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và có trận ra quân tương đối nhẹ nhàng ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau lượt đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan có khởi đầu nhẹ nhàng hơn. Đội bóng của Anthony Hudson thắng Pakistan 4-0, kiểm soát phần lớn trận đấu và không để đối thủ kéo mình vào thế giằng co quá lâu.

Việt Nam lại trải qua 90 phút khó khăn hơn nhiều. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ thắng Philippines 1-0 nhờ bàn của Đình Bắc, trong khi đối thủ vẫn tạo được nhiều đợt lên bóng nguy hiểm và giữ hy vọng có điểm đến những phút cuối.

Nếu chỉ nhìn tỷ số, Thái Lan rõ ràng gây ấn tượng mạnh hơn. Tuy nhiên, Pakistan đứng hạng 198 thế giới, còn Philippines bước vào giải với lực lượng tốt hơn nhờ FIFA Days, khi nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài có thể trở về tập trung.

Hai trận mở màn vì thế không đặt Việt Nam và Thái Lan trước cùng một bài kiểm tra. Thái Lan thắng dễ hơn, còn Việt Nam phải đối đầu một đối thủ khó chịu hơn.

Thái Lan trơn tru hơn, Việt Nam bị thử thách nhiều hơn

Thái Lan làm đúng điều một đội cửa trên cần làm trước Pakistan. Sau khoảng nửa giờ đầu chưa tạo được khác biệt, họ tăng tốc và bắt đầu khai thác những khoảng trống trong hàng thủ đối phương.

Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell giúp Thái Lan tạo cách biệt trước giờ nghỉ, trước khi đội tiếp tục ghi thêm bàn trong hiệp hai. Hàng tiền vệ với Sarach Yooyen, Kakana Khamyok và Seksan Ratree giữ nhịp đủ tốt để Pakistan gần như không thể đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Điểm tích cực của Thái Lan nằm ở cách họ biến ưu thế thành bàn thắng. Đội không phải chờ một pha xử lý cá nhân để giải quyết trận đấu, mà duy trì sức ép đủ lâu để sự chênh lệch về chất lượng dần thể hiện trên bảng tỷ số.

Việt Nam thắng Philippines 1-0 trong trận đấu căng thẳng hơn, khi đối thủ vẫn gây sức ép đến những phút cuối.

Việt Nam không có sự thoải mái tương tự trước Philippines. Đối thủ không lùi sâu suốt trận mà sẵn sàng đưa nhiều người lên phần sân Việt Nam, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và chủ động triển khai bóng khi có cơ hội.

Bàn thắng của Đình Bắc giúp Việt Nam vượt lên, nhưng thế trận không vì thế mà dễ dàng hơn. Philippines vẫn tìm được đường đưa bóng đến gần vùng cấm, tiếp tục gây sức ép ở cuối trận và thậm chí đưa bóng vào lưới trước khi VAR xác định việt vị.

Việt Nam vẫn biết cách tạo ra khoảnh khắc quyết định, nhưng chưa kiểm soát trận đấu đến mức khiến đối thủ sớm mất hy vọng. Khoảng cách một bàn buộc hàng thủ phải tập trung cho đến những phút cuối, thay vì giúp đội chủ động hạ nhịp và giữ sức.

Ở điểm này, Thái Lan làm tốt hơn trong lượt mở màn. Họ thắng đậm, tạo được nhiều nguồn bàn thắng và không phải bảo vệ một lợi thế mong manh suốt phần lớn thời gian còn lại.

Tuy nhiên, Philippines ở FIFA ASEAN Cup cũng không giống nhiều phiên bản trước đây. Lực lượng gần đầy đủ giúp đội bóng này tranh chấp tốt hơn, giữ bóng tự tin hơn và không còn dễ bị đẩy lùi hoàn toàn khi gặp Việt Nam.

Vì thế, chiến thắng 1-0 của Việt Nam không thể đặt cạnh tỷ số 4-0 của Thái Lan rồi kết luận ngay bên nào mạnh hơn.

Ngày 29/9 mới cho câu trả lời rõ hơn

Việt Nam và Thái Lan vừa gặp nhau cách đây hơn một tháng ở chung kết ASEAN Championship 2026. Việt Nam thắng 2-0 tại Bangkok rồi hòa 2-2 ở Mỹ Đình để lên ngôi với tổng tỷ số 4-2.

Hai trận chung kết cho thấy HLV Kim Sang-sik đã tìm được cách gây khó cho Thái Lan. Nhưng trận lượt về cũng cho thấy đối thủ có thể đẩy Việt Nam vào thế phòng ngự nếu kiểm soát được khu trung tuyến và duy trì tốc độ đủ cao.

Một tháng sau, cả hai bước vào lần tái đấu với trạng thái khác. Thái Lan có khởi đầu thuận lợi, hàng công ghi bốn bàn và hệ thống chưa bộc lộ nhiều vấn đề. Việt Nam cũng có ba điểm nhưng phải chơi một trận nặng hơn, đồng thời đối mặt bài toán nhân sự sau chấn thương của Xuân Son.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất cho Việt Nam, còn Thái Lan có nhiều cầu thủ cùng tạo ra khác biệt trên hàng công.

Khoảng cách ba bàn giữa hai chiến thắng vì thế không phải điều đáng chú ý nhất. Thái Lan cho thấy khả năng xử lý một đối thủ dưới cơ khá gọn, còn Việt Nam chứng minh mình vẫn có thể vượt qua một trận đấu khó dù không tạo được thế trận vượt trội.

Ngày 29/9, những ưu thế ấy sẽ được kiểm tra trực tiếp. Thái Lan sẽ không còn khoảng trống và thời gian xử lý dễ dàng như trước Pakistan, còn Việt Nam cũng khó trông chờ một trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc của Đình Bắc là đủ.

Cuộc đối đầu này còn có ý nghĩa khác sau chung kết tháng trước. Việt Nam đã thắng Thái Lan, nhưng điều đó không bảo đảm cán cân giữa hai đội sẽ giữ nguyên. Thái Lan có lực lượng và cách vận hành khác, trong khi Việt Nam cũng thay đổi nhiều vị trí và có thể không có Xuân Son.

Sau lượt đầu, Thái Lan có màn trình diễn dễ nhìn hơn. Việt Nam lại trải qua trận đấu giúp HLV Kim nhìn rõ hơn những điểm cần sửa trước khi gặp đối thủ mạnh nhất bảng.

Vì thế, câu hỏi “đội nào mạnh hơn” vẫn chưa thể trả lời bằng hai con số 4-0 và 1-0. Khi Việt Nam và Thái Lan đứng trước nhau ngày 29/9, chất lượng của hai đội mới được đặt trong cùng một hoàn cảnh và khi ấy tương quan thật sự sẽ rõ ràng hơn.

Hà Trang