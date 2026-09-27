Thái Lan tăng dự trữ gạo ứng phó El Nino
Bộ Thương mại Thái Lan vừa đề xuất kế hoạch tăng trữ lượng gạo và dầu cọ thô quốc gia, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ổn định thị trường trước nguy cơ hạn hán kéo dài do hiện tượng El Nino gây ra. Đề xuất này hướng tới mục tiêu tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang tích cực thu mua lương thực để phòng ngừa rủi ro nguồn cung và biến động giá cả.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/thai-lan-tang-du-tru-gao-ung-pho-el-nino/7283.html