Thái Lan tăng dự trữ gạo ứng phó El Nino

Ông Trần Ngọc Báu cho rằng áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã hạ nhiệt nhưng chi phí vốn và lãi suất vẫn ở mức cao, trong khi tỷ giá còn phụ thuộc vào diễn biến lãi suất toàn cầu. Trong bối cảnh đó, bất động sản gặp khó về thanh khoản, còn cổ phiếu vẫn có triển vọng trong trung và dài hạn.