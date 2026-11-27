Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ bảo đảm nguồn lực ngân sách cho quốc phòng để lực lượng vũ trang luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu sau lễ khai mạc cuộc diễn tập đánh giá năng lực tác chiến không quân chiến thuật thường niên của Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) tại huyện Chai Badan, tỉnh Lop Buri ngày 26/11, Thủ tướng Anutin cho rằng những nguy cơ an ninh hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả khủng bố và tấn công mạng, trong khi các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo các nước không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra đụng độ vũ trang.

Lý giải về việc thẩm định ngân sách quân sự, Thủ tướng Anutin cho biết Chính phủ Thái Lan cân nhắc cả nhu cầu mua sắm trang thiết bị và các khoản chi có thể phát sinh khi tình hình an ninh diễn biến phức tạp, như sơ tán người dân, bồi thường thiệt hại và khôi phục cơ sở hạ tầng.

Theo ông, đây là những yếu tố được xem xét khi xây dựng ngân sách quốc phòng hằng năm để bảo đảm các khoản chi phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập tại Lop Buri, RTAF đã tiến hành đánh giá toàn diện năng lực tác chiến của các dòng tiêm kích F-5, F-16, T-50TH, Gripen, Alpha Jet cùng hệ thống máy bay không người lái (UAV) chiến thuật. Các nội dung diễn tập bao gồm cảnh báo sớm trên không, tác chiến điện tử, phòng không, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng và làm mưa nhân tạo nhằm kiểm tra khả năng hiệp đồng và củng cố niềm tin của người dân.

Liên quan đến kế hoạch hiện đại hóa không quân, Tư lệnh RTAF, Đại tướng Không quân Sakesan Kantha mới đây cho biết lực lượng này dự kiến đề xuất đưa gói mua sắm giai đoạn hai của tiêm kích Gripen E vào ngân sách tài khóa 2028 để thay thế các tiêm kích F-16 sắp “nghỉ hưu” từ năm 2028.

Tổng kinh phí toàn bộ chương trình Gripen (bao gồm 4 chiếc đã đặt mua ở giai đoạn một và 10 gói hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ đi kèm) ước tính 60 tỷ baht (tương đương 1,76 tỷ USD).

Bên cạnh đó, RTAF cũng đang cân nhắc phương án thay thế cho một phi đội chủ lực khác trong 5 năm tới với tiêm kích tàng hình F-35 nằm trong danh sách ứng viên, dựa trên tiêu chí hiệu quả về mặt chi phí và khả năng bảo dưỡng dài hạn./.