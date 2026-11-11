Thái Lan siết tiêu chuẩn môi trường đối với các trung tâm dữ liệu

Quang cảnh hai trung tâm dữ liệu ETIX Bangkok #2 (phía sau) và ETIX Bangkok #1 tại Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: Getty Images)

“Việc sử dụng tài nguyên quốc gia không được gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân”, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas phát biểu tại cuộc họp báo.

Hồi tháng 9, chính phủ Thái Lan thông báo sẽ tăng cường giám sát hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu, đồng thời yêu cầu gần 50 dự án đang triển khai tạm dừng thi công cho đến khi các quy định mới được xây dựng.

Theo Hội đồng Trung tâm dữ liệu của chính phủ Thái Lan, các tiêu chuẩn được đề xuất bao gồm giới hạn tiếng ồn tại ranh giới khu đất ở mức 70 decibel có trọng số A (dBA). Mức này thấp hơn một chút so với tiếng ồn của máy hút bụi, theo bảng so sánh do Đại học Yale công bố.

Chính phủ cũng đề xuất giới hạn mức tăng nhiệt độ tại khu vực xung quanh các trung tâm dữ liệu ở mức 1-2 độ C. Nước được sử dụng để làm mát thiết bị phải được tuần hoàn và kiểm tra chất lượng trước khi thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, Nội các đã thông qua về nguyên tắc các quy định mới về phân vùng xây dựng. Theo đó, những trung tâm dữ liệu có công suất tiêu thụ điện trên 20 MW sẽ phải đặt tại các khu công nghiệp và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Ông Narit Therdsteerasukdi, đại diện Hội đồng Đầu tư Thái Lan, cho biết nước này đã phê duyệt 57 dự án trung tâm dữ liệu trên cả nước. Trong số đó, 17 dự án đã đi vào hoạt động, 20 dự án được cấp phép xây dựng và 20 dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Bộ trưởng Tài chính Ekniti cho biết, chính phủ cũng nhận được nhiều hồ sơ đăng ký đầu tư mang tính thăm dò. Hơn 110 nhà đầu tư đề nghị cấp tổng công suất điện trên 30.000 MW, nhưng chỉ khoảng một phần tư hoặc ít hơn trong số đó có kế hoạch đầu tư thực sự.

Các dự án đủ điều kiện đã được phê duyệt trước ngày 14/8 sẽ có một năm để đáp ứng các hướng dẫn về môi trường.

(theo AFP)