Thái Lan siết quy định môi trường đối với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn

Theo Nikkei, Thái Lan lần đầu ban hành bộ quy định riêng đối với ngành trung tâm dữ liệu, yêu cầu các dự án mới đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về sử dụng điện, nước và bảo vệ môi trường. Các cơ sở đang hoạt động cũng phải tuân thủ những yêu cầu mới trong thời hạn tối đa 12 tháng.

DỰ ÁN CÀNG LỚN CÀNG CHỊU GIÁM SÁT CHẶT

Quy định mới được Nội các Thái Lan thông qua và có hiệu lực từ ngày 11/11. Tất cả các trung tâm dữ liệu mới phải được Ủy ban Chính sách Trung tâm dữ liệu quốc gia phê duyệt trước khi triển khai. Đây là lần đầu tiên Thái Lan xây dựng một khuôn khổ quản lý riêng cho lĩnh vực này, thay vì chỉ áp dụng các thủ tục cấp phép đầu tư như trước đây.

Theo cơ chế mới, một trung tâm dịch vụ một cửa (One-stop Service Center) sẽ được thành lập trực thuộc Ủy ban Chính sách Trung tâm dữ liệu quốc gia để tiếp nhận và đánh giá hồ sơ dự án. Việc thẩm định tập trung vào bốn nhóm tiêu chí, gồm mức độ phù hợp của địa điểm xây dựng; phương án quản lý và sử dụng điện, nước; quy tắc thực hành nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường; và những lợi ích mà dự án mang lại cho cộng đồng địa phương.

Hiện Thái Lan có 63 trung tâm dữ liệu đang vận hành và 20 cơ sở khác trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, hơn 100 dự án đã được gửi hồ sơ xin phê duyệt. Tổng nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu, bao gồm cả những cơ sở đang hoạt động, được dự báo vào khoảng 3 GW.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết mức độ quản lý sẽ được điều chỉnh tương ứng với quy mô tiêu thụ năng lượng của từng cơ sở. Theo ông, những trung tâm dữ liệu sử dụng càng nhiều điện thì càng phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn ngừa các vấn đề môi trường.

Một điểm đáng chú ý của quy định là việc phân loại trung tâm dữ liệu thành 7 cấp độ dựa trên công suất tiêu thụ điện. Trong đó, Tier 1 áp dụng với các cơ sở có công suất dưới 0,5 MW, trong khi Tier 7 dành cho những trung tâm có công suất trên 200 MW.

Cách phân loại này tạo cơ sở để cơ quan quản lý áp dụng các yêu cầu khác nhau tùy theo quy mô hoạt động và mức độ sử dụng tài nguyên của từng dự án. Những trung tâm dữ liệu công suất lớn sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, các yêu cầu cụ thể đối với từng cấp độ hiện chưa được công bố.

Quy định mới không chỉ áp dụng với các dự án chuẩn bị triển khai mà còn bao gồm cả những trung tâm dữ liệu đang hoạt động. Các cơ sở hiện hữu sẽ có thời gian từ 8 đến 12 tháng để điều chỉnh hoạt động, đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

Theo Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI), hiện nước này có 63 trung tâm dữ liệu đang vận hành và 20 cơ sở khác trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, hơn 100 dự án đã được gửi hồ sơ xin phê duyệt. Tổng nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu, bao gồm cả những cơ sở đang hoạt động, được dự báo vào khoảng 3 GW.

Quy mô nhu cầu năng lượng này cho thấy sức ép mà làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu có thể tạo ra đối với hệ thống hạ tầng điện quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển và nhu cầu tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh trên toàn cầu, Thái Lan đang trở thành điểm đến được nhiều nhà khai thác trung tâm dữ liệu quan tâm.

Trước khi quy định mới được ban hành, các doanh nghiệp chủ yếu nộp hồ sơ lên BOI để xin phê duyệt đầu tư. Việc chưa có một khuôn khổ quản lý chuyên biệt khiến hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu chưa được đặt trong một hệ thống tiêu chí thống nhất về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ông Ekniti nhấn mạnh trung tâm dữ liệu là hạ tầng số quan trọng mà Thái Lan không thể bỏ lỡ trong quá trình phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư cần đi cùng yêu cầu bảo đảm các dự án không gây tác động tiêu cực đến người dân và nguồn tài nguyên của đất nước.

SỨC ÉP TÀI NGUYÊN THÚC ĐẨY CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

Việc Thái Lan siết quản lý trung tâm dữ liệu diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia Đông Nam Á bắt đầu xem xét lại cách thức phát triển loại hạ tầng này. Bên cạnh lợi ích đối với kinh tế số, các trung tâm dữ liệu cũng đặt ra những vấn đề đáng chú ý về tiêu thụ điện, nước và tác động đến môi trường xung quanh.

Tại Thái Lan, những lo ngại được đặt ra không chỉ liên quan đến lượng điện và nước khổng lồ mà các cơ sở này cần sử dụng để duy trì hoạt động, mà còn bao gồm ô nhiễm tiếng ồn. Khi số lượng dự án tăng nhanh, áp lực lên hệ thống hạ tầng và tài nguyên tại các khu vực tập trung trung tâm dữ liệu cũng trở thành vấn đề cần được tính đến.

Diễn biến tại Singapore cho thấy những giới hạn về tài nguyên có thể tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển hạ tầng số. Nhu cầu đối với trung tâm dữ liệu tại quốc đảo này rất lớn, nhưng quỹ đất hạn chế và những ràng buộc về nguồn cung điện đã buộc chính phủ phải kiểm soát tốc độ mở rộng thông qua cơ chế cấp phép.

Các hạn chế tại Singapore cũng thúc đẩy một số nhà khai thác tìm kiếm cơ hội đầu tư tại những quốc gia lân cận, nơi có điều kiện thuận lợi hơn về đất đai và khả năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển này đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các nước tiếp nhận đầu tư trong việc xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tránh để áp lực tài nguyên gia tăng quá nhanh.

Tháng 10 vừa qua, Quốc hội Singapore đã thông qua một dự luật về hạ tầng số, hướng tới bảo đảm hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng chống chịu trong vận hành. Trong khi đó, Malaysia cũng đang cân nhắc xây dựng một dự luật tương tự nhằm kiểm soát sự phát triển của các trung tâm dữ liệu trước những lo ngại về sức ép đối với nguồn lực quốc gia.

Ông Apivadee Piyatumrong, chuyên gia cao cấp về dự án chiến lược tại Viện Dữ liệu lớn (Big Data Institute) của Thái Lan, nhận định nước này đã có phản ứng phù hợp trước tốc độ phát triển của ngành trung tâm dữ liệu.

Theo ông Apivadee, các quy định mới không quá khắt khe và khu vực tư nhân có khả năng đáp ứng những yêu cầu được đưa ra, tương tự kinh nghiệm tại một số quốc gia láng giềng.