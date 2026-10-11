Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 18/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok. Sự kiện dự kiến quy tụ các thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính, đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế, khu vực tư nhân, học giả… Hội nghị dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, như triển vọng kinh tế thế giới, tình hình tài chính toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường lao động…

Chủ nhà Thái Lan tham gia vào toàn bộ các hoạt động lớn của hội nghị và thông điệp được Thái Lan đưa ra khi tham dự hội nghị năm nay là “Những chân trời mới của Thái Lan: Trao quyền cho người dân, xây dựng khả năng chống chịu”. Thông điệp phản ánh một khái niệm phát triển lấy con người làm trung tâm, được thúc đẩy bởi sự đổi mới và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống kinh tế và tài chính trước những rủi ro trong tương lai.

Thông điệp này dựa trên những thế mạnh của Thái Lan, như thanh toán kỹ thuật số, kinh tế sáng tạo, du lịch y tế và tiềm năng của lực lượng lao động Thái Lan, đồng thời ưu tiên nâng cao kỹ năng, kiến ​​thức và cơ hội kinh tế cho người dân để tạo ra thu nhập ổn định và bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Dự kiến hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo các cơ quan hữu quan bảo đảm công tác chuẩn bị cho hội nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham dự, trong đó có vấn đề thị thực. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhận định, việc đăng cai hội nghị sẽ góp phần củng cố lòng tin, mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời giới thiệu tiềm năng của Thái Lan với cộng đồng quốc tế, từ đó tạo ra giá trị về kinh tế và mang lại lợi ích cho người dân nước này.

Khối ngân hàng Thái Lan tham gia khá sâu, không chỉ với tư cách đại biểu mà còn trực tiếp góp mặt trong các phiên thảo luận chính sách và chuyên đề của hội nghị. Thông tin của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn sẽ tham gia giới thiệu Khuôn khổ Bangkok về dịch vụ tài chính có khả năng chống chịu gian lận, một chương trình mà IMF và WBG phối hợp xây dựng cùng Ngân hàng Trung ương Thái Lan.

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas sẽ thay mặt Chính phủ Thái Lan trong các phiên thảo luận về AI, khả năng chống chịu của nền kinh tế và triển vọng kinh tế toàn cầu cũng như tham gia thúc đẩy các sáng kiến chính sách tài chính của nước chủ nhà.

Ngoài ra, hàng loạt Tổng giám đốc các ngân hàng, các định chế tài chính Thái Lan sẽ tham gia sâu vào các phiên chuyên đề nhằm đóng góp về các vấn đề như ổn định hệ thống tài chính nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước gian lận tài chính, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ; AI và chuyển đổi số với việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài chính, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và khả năng tiếp cận dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để khai thác dữ liệu nhằm cải thiện đánh giá tín dụng và mở rộng khả năng vay vốn; cũng như hợp tác quốc tế để kết nối ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại, IMF và WBG.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết, Thái Lan chuẩn bị cơ sở hạ tầng và vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp công nghệ tiên tiến và đổi mới kỹ thuật số. Ông Ekniti Nitithanprapas cho rằng, hội nghị dự kiến tạo ra một cú hích kinh tế tức thì từ 1,05 tỷ đến 2,25 tỷ baht cho các lĩnh vực, như du lịch, khách sạn... của Thái Lan.

Theo ông Ekniti Nitithanprapas, sự kiện này cũng thể hiện tiềm năng của Thái Lan như một trung tâm đầu tư ở khu vực Đông Nam Á trong các ngành công nghiệp, như AI, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, năng lượng sạch... Thái Lan cũng mong muốn thể hiện những nét đặc sắc của nền văn hóa, cũng như sự chu đáo và lòng hiếu khách thông qua hội nghị này.

Hệ thống an ninh được triển khai ở mức cao. (Ảnh: MINH THẮNG)

Để đáp ứng các yêu cầu tổ chức hội nghị, Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit nâng cấp quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm phòng điều khiển trung tâm hiện đại và hệ thống truyền dẫn phát sóng có thể phục vụ các sự kiện quy mô lớn, như FIFA World Cup và UEFA Champions League.

Đội ngũ vận hành hội nghị gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Hệ thống hậu cần cũng được thiết lập để phục vụ các đại biểu tham dự, kết nối liền mạch giữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit với sân bay và khách sạn nhằm bảo đảm việc di chuyển thuận tiện.

Chó nghiệp vụ K9 được huy động để bảo đảm an ninh hội nghị. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Công tác an ninh của hội nghị được triển khai ở mức cao với sự phối hợp chặt chẽ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thông qua hệ thống an ninh nhiều lớp, bao gồm 17 điểm kiểm tra bằng X-ray, 19 cổng từ an ninh và hệ thống camera giám sát. Đội ngũ an ninh chuyên trách cũng sẽ túc trực tại các khách sạn dành cho đại biểu chính thức.

Theo Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Lalida Perisvivatana, hướng tới một hội nghị “xanh”, Thái Lan sẽ sử dụng hơn 320 xe điện để đưa đón đại biểu tham dự, qua đó dự kiến giúp giảm khoảng 95,8 tấn khí thải nhà kính. Các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cũng hướng đến tái chế rác thải, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần…

Xe điện được sử dụng để đưa đón đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: MINH THẮNG)

Để hỗ trợ công tác di chuyển, bảo đảm an ninh và giảm thiểu ùn tắc giao thông trong tuần diễn ra hội nghị, các cơ quan của Chính phủ Thái Lan tại Bangkok áp dụng chế độ làm việc từ xa trong các ngày 12, 14 và 15/10 tới. Thái Lan cũng quy định ngày 16/10 tới là ngày nghỉ lễ đặc biệt tại Bangkok.

Ngoài ra, nước chủ nhà cũng phát hành đồng xu kỷ niệm việc đăng cai hội nghị. Đồng xu kỷ niệm cũng nhằm tôn vinh Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đất nước nụ cười trên trường quốc tế.

Thái Lan lần đầu đăng cai tổ chức hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 1991. Lần thứ hai đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà, Thái Lan tiếp tục khẳng định cam kết đối với hợp tác đa phương và những đóng góp vào đối thoại kinh tế-tài chính toàn cầu. Sau 35 năm, Thái Lan cũng thể hiện sự chuyển mình thành một nền kinh tế kiên cường, năng động, coi đổi mới làm động lực, lấy con người làm trung tâm và ưu tiên phát triển bền vững.