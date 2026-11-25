Những chiếc krathong được thả xuống nước với mong muốn cầu chúc may mắn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Năm nay, lễ hội Loy Krathong năm 2026 tại Thái Lan có điểm khác biệt đáng chú ý về chủ đề, cách tổ chức và nội dung quảng bá văn hóa, trong khi nghi thức truyền thống thả hoa đăng trên mặt nước vẫn được giữ nguyên. Với chủ đề của lễ hội năm này là "Loy Krathong-Tự hào Thái Lan, gìn giữ các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ". Theo Cục Quan hệ công chúng Thái Lan (PRD), chủ đề này nhấn mạnh việc giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ ý nghĩa văn hóa và giá trị truyền thống của lễ hội, tăng cường yếu tố lịch sử, di sản và trình diễn văn hóa, thay vì chỉ xem Loy Krathong là hoạt động vui chơi, thả hoa đăng.

Krathong là những chiếc bè nhỏ, thường được làm từ thân cây chuối và lá chuối, bên trong đặt hoa, nến cùng nhang. Nhẹ nhàng thả chiếc krathong xuống nước, người Thái bày tỏ lòng biết ơn đối với nữ thần nước Phra Mae Khongkha, đồng thời cũng trút bỏ những muộn phiền và cầu chúc những điều may mắn. Thông qua truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ, lễ hội Loy Krathong góp phần gắn kết các gia đình và cộng đồng, đồng thời cũng nâng cao nhận thức về việc bảo tồn tài nguyên nước.

Những chiếc krathong với ánh nến lung linh trôi trên mặt nước. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Những chiếc krathong được thắp sáng, trôi trên mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh và huyền ảo trong đêm rằm. Cùng với đó, lễ hội Loy Krathong cũng mang đến những tiết mục biểu diễn văn hóa với các điệu múa cổ truyền, các hội chợ sôi động, gian hàng ẩm thực hấp dẫn… trên khắp Thái Lan. Lễ hội thu hút đông đảo người dân Thái Lan và cả du khách quốc tế.

Loy Krathong gắn liền với văn hóa và lối sống của người Thái từ lâu đời. Lễ hội Loy Krathong năm 2026 rơi vào ngày 24/11 và được tổ chức trên khắp Thái Lan. Năm nay, tại các địa phương như Bangkok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chiang Mai, Sukhothai, Tak…lại nổi bật với những truyền thống và lễ hội đặc sắc riêng. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, nhiều hoạt động đặc sắc nhân dịp lễ hội Loi Krathong nhằm hướng đến bảo tồn và giới thiệu bản sắc văn hóa đặc sắc của các địa phương này. Tại Phra Nakhon Si Ayutthaya là tái hiện lịch sử, nghi thức thắp đèn cung đình, tại Chiang Mai có Lễ hội đèn Yi Peng, đèn lồng Lanna, tại Sukhothai có hoa đăng, pháo hoa, trình diễn văn hóa trong khu di tích, tại Tak có nghi thức 1.000 hoa đăng nối tiếp nhau trên sông Ping, tại Samut Songkhram có hơn 100.000 hoa đăng làm từ thân chuối, tại Roi Et tổ chức đoàn 11.101 người tham gia múa các điệu múa truyền thống.

Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với những chiếc krathong trên tay. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong dịp Loy Krathong, Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) mở cửa 35 công viên công cộng và tổ chức các hoạt động đón lễ hội tại hơn 120 địa điểm trên khắp 50 quận. Để bảo vệ các ao hồ trong công viên, BMA kêu gọi du khách tránh sử dụng krathong làm từ xốp hay bánh mì, đồng thời hướng đến mỗi gia đình một krathong. Theo báo cáo của BMA, sau lễ hội Loy Krathong, hơn 400 nghìn chiếc krathong được thu thập, tăng khoảng 3,55% so với năm 2025. Phó Thống đốc Bangkok Pornphrom Vikitsreth ngày 25/11 cho biết, các krathong làm từ vật liệu tự nhiên vẫn phổ biến, trong khi việc sử dụng xốp giảm đi. BMA triển khai nhiều nhân viên và tàu thuyền để thực hiện chiến dịch dọn dẹp xuyên đêm dọc sông Chao Phraya.

Trước những lo ngại về ô nhiễm nguồn nước do thả nhiều krathong, Thái Lan khuyến khích tham gia lễ hội có trách nhiệm với môi trường, sử dụng krathong làm từ vật liệu tự nhiên, dễ phân hủy như thân và lá chuối, hoa tươi và các vật liệu tự nhiên phù hợp khác. Người dân được khuyến cáo hạn chế sử dụng xốp và nhựa để tránh gây ô nhiễm sông, hồ, kênh rạch sau lễ hội. Bên cạnh đó, những người muốn tận hưởng lễ hội tại nhà cũng có thể thả những chiếc krathong ảo chỉ với vài cú nhấp chuột trên một số nền tảng trực tuyến.

Công viên Wachirabenchathat ở Bangkok tối 24/11 thu hút cả người dân địa phương và du khách nước ngoài. (Ảnh: MINH THẮNG)

Để bảo đảm lễ hội năm nay diễn ra an toàn, các cơ quan chức năng Thái Lan tiến hành kiểm tra trên toàn quốc đối với các bến tàu, tàu chở khách và các địa điểm giải trí. Việc kiểm tra tập trung vào độ vững chắc của kết cấu bến tàu và tàu thuyền, cũng như các biện pháp phòng cháy, chữa cháy như hệ thống điện, báo động và lối thoát hiểm trong các tòa nhà tổ chức sự kiện. Nhà chức trách cũng siết chặt kiểm tra việc cấp phép, lưu trữ và bắn pháo hoa, thực thi các quy định về thả đèn trời, tuân thủ các khu vực hạn chế quanh sân bay và đường bay. Các đội cứu hộ khẩn cấp và y tế cũng luôn trong tình trạng sẵn sàng. Các đội tuần tra an ninh túc trực tại các ga vận chuyển, tuyến đường lễ hội và đường thủy để kiểm tra hệ thống chiếu sáng, điều tiết giao thông và ngăn ngừa tai nạn.

TAT cho biết, ​​doanh thu du lịch trong dịp Loy Krathong năm nay dự kiến đạt khoảng 6 tỷ baht, tăng 8% so với năm 2025. Lễ hội Loy Krathong được kỳ vọng sẽ kích cầu du lịch cuối năm, tạo thu nhập cho các cộng đồng địa phương. Chính phủ Thái Lan đang định vị Đất nước nụ cười như một trung tâm du lịch toàn cầu và điểm đến quanh năm với những trải nghiệm du lịch ý nghĩa. Các lễ hội văn hóa đóng vai trò trung tâm trong mục tiêu này, đưa di sản và truyền thống văn hóa của Thái Lan thành cơ hội du lịch và mang lại lợi ích cho nền kinh tế.