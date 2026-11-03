Thái Lan: Quảng cáo trên mạng xã hội phải xác minh danh tính

Ảnh minh họa. Nguồn: bangkokscoop.com

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Thái Lan ngày càng lo ngại về tình trạng lợi dụng quảng cáo trên mạng xã hội để thực hiện hành vi gian lận, gây thiệt hại tài chính cho người dân. Các hình thức vi phạm được cảnh báo bao gồm lừa đảo đầu tư, giả mạo doanh nghiệp hợp pháp và quảng cáo hàng giả.

Theo Chính phủ Thái Lan, quy định được ban hành theo Thông báo số 2 của Ủy ban Giao dịch điện tử (ETC) về các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Văn bản

chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2026, sau thời hạn chuẩn bị 180 ngày.

Chính sách được triển khai theo phương châm “No ID, No Ads” (Không xác minh danh tính, không được đăng quảng cáo), nhằm thu hẹp những kẽ hở mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng để tiếp cận người dân thông qua quảng cáo trực tuyến.

Xác minh danh tính trước khi quảng cáo được đăng tải

Quy định áp dụng đối với các dịch vụ mạng xã hội có thu phí quảng cáo hiển thị tại Thái Lan, trong đó có Facebook, TikTok, LINE và X. Các nhà quảng cáo trong nước và nước ngoài có quảng cáo hướng tới người dùng tại Thái Lan đều thuộc phạm vi điều chỉnh. Các nền tảng phải xác minh danh tính người thực hiện hoạt động quảng cáo trước khi cho phép quảng cáo được đăng tải. Người quảng cáo đã hoàn tất xác minh theo quy định trong vòng 1 năm gần nhất có thể được miễn thực hiện lại quy trình này.

Theo hướng dẫn từ Cơ quan Phát triển giao dịch điện tử Thái Lan (ETDA), cá nhân phải cung cấp giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền cấp, chẳng hạn căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Đối với doanh nghiệp và tổ chức, hồ sơ cần có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, giấy tờ tùy thân của người đại diện hoặc người được ủy quyền và tài liệu chứng minh thẩm quyền thực hiện quảng cáo, như giấy ủy quyền. Các phương thức xác minh có thể bao gồm kiểm tra giấy tờ tùy thân, đối chiếu ảnh khuôn mặt với ảnh trên giấy tờ hoặc sử dụng hệ thống định danh điện tử đáp ứng tiêu chuẩn bảo đảm danh tính theo quy định của ETC.

Theo Chính phủ Thái Lan, nhà quảng cáo nước ngoài không phải đến Thái Lan để thực hiện xác minh danh tính. Các nền tảng có thể sử dụng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp và những phương thức xác minh điện tử đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật Thái Lan.

Dễ dàng truy vết cả người trả tiền quảng cáo

Một điểm đáng chú ý của quy định là nghĩa vụ thu thập và lưu giữ thông tin không chỉ giới hạn ở người trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo mà còn bao gồm bên thanh toán chi phí quảng cáo trong trường hợp hai chủ thể này khác nhau. Các nền tảng phải lưu giữ thông tin cần thiết để xác định danh tính người quảng cáo trong ít nhất 90 ngày sau khi dịch vụ quảng cáo kết thúc. Thời hạn này được tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng quảng cáo xuất hiện trên nền tảng.

Yêu cầu trên nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên trong những trường hợp doanh nghiệp thuê đại lý quảng cáo, cá nhân thuê bên thứ ba quảng bá bài đăng hoặc tổ chức sử dụng tài khoản trung gian để thanh toán chi phí truyền thông.

Các nhà phân tích đánh giá, quy định mới đặt ra yêu cầu đối với cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội nhận tiền quảng cáo, đồng thời có thể ảnh hưởng đến những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến có chức năng tương tác, chia sẻ nội dung hoặc kết nối người dùng. Các nền tảng phải rà soát quy trình tiếp nhận nhà quảng cáo, xác minh danh tính và lưu trữ dữ liệu để bảo đảm tuân thủ.

Tăng trách nhiệm của các nền tảng

Ngoài ra, quy định mới không chỉ nhằm xác định danh tính người quảng cáo, mà còn tăng trách nhiệm của các nền tảng đối với an toàn của người sử dụng. Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với nền tảng để theo dõi hiệu quả thực thi, thông qua tỷ lệ tài khoản quảng cáo đã xác minh, xu hướng khiếu nại về quảng cáo lừa đảo, tốc độ xử lý quảng cáo vi phạm và khả năng truy vết những người liên quan khi xảy ra thiệt hại.

Theo thông tin do Chính phủ Thái Lan công bố ngày 26/10, các nền tảng được phép lựa chọn phương thức xác minh phù hợp với hệ thống của mình, nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật quy định. Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ và xảy ra thiệt hại liên quan đến tội phạm công nghệ, nền tảng có thể phải chịu trách nhiệm liên đới theo các điều kiện pháp luật hiện hành. Trách nhiệm cụ thể sẽ được xem xét căn cứ vào sự việc và quy định pháp luật, không mặc nhiên áp dụng trong mọi trường hợp.

Theo Chính phủ Thái Lan, Meta đã xác nhận sẵn sàng thực hiện quy định mới, đồng thời phối hợp với Bộ Kinh tế và xã hội số cùng ETDA để hướng dẫn các nhà quảng cáo, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), hoàn tất thủ tục xác minh.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Thái Lan cho biết, việc xác minh danh tính không đồng nghĩa với việc nội dung quảng cáo, sản phẩm hoặc doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng chứng nhận là hợp pháp hay đáng tin cậy. Người tiêu dùng vẫn cần thận trọng trước những lời mời đầu tư có lợi nhuận bất thường, yêu cầu chuyển tiền hoặc các chương trình khuyến mại có dấu hiệu đáng ngờ.