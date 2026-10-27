Thái Lan: Phuket ra mắt tuyến xe buýt 2 tầng Hop-On Hop-Off đầu tiên

Xe bus 2 tầng chạy qua Trung tâm thương mại Central One ở Phuket. Ảnh: TTXVN

Trong những ngày cuối tháng 10, dịch vụ xe buýt du lịch hai tầng City Sightseeing Phuket chính thức đi vào vận hành tại đảo Phuket (Thái Lan), mang đến phương thức khám phá linh hoạt theo mô hình Hop-On Hop-Off - cho phép du khách tự do lên xuống xe tại các trạm dừng mà không bị ràng buộc bởi lịch trình cố định.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Công ty Elephant GoGo Phuket, mạng lưới xe buýt du lịch quốc tế City Sightseeing (Tây Ban Nha) và đối tác Central Phuket. Mô hình vốn nổi tiếng tại các đô thị du lịch lớn như London, Paris, New York hay Barcelona nay lần đầu tiên xuất hiện tại Phuket nhằm giới thiệu tới du khách quốc tế một góc nhìn khác biệt "Phuket phía sau những bãi biển".

Xe bus 2 tầng trả và đón khách tại Trung tâm thương mại Central One ở Phuket. Ảnh: TTXVN

Tuyến buýt kết nối 11 điểm đến đặc sắc, trải dài từ khu Phố cổ với kiến trúc Bồ Đào Nha - Trung Hoa độc đáo, các công trình tâm linh nổi tiếng như Chùa Chalong, Đền Kiew Thien Keng, phố võ thuật Muay Thai Soi Ta-iad cho đến các trung tâm thương mại và khu giải trí lớn. Xe vận hành hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 16 giờ 00 với tần suất 60 phút/chuyến, mỗi vòng lặp kéo dài khoảng 2 giờ đến 2,5 giờ.

Trên xe, hành khách được trang bị hệ thống thuyết minh tự động hỗ trợ 8 ngôn ngữ (Thái, Anh, Trung, Nga, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc) cùng dịch vụ định vị GPS thời gian thực giúp chủ động theo dõi vị trí xe. Vé hiện được bán theo hai hình thức linh hoạt: gói 24 giờ (1.200 baht, khoảng 35 USD/người lớn; 600 baht, khoảng 17,5 USD/trẻ em) và gói 48 giờ (1.500 baht, khoảng 44 USD/người lớn; 750 baht, khoảng 22 USD/trẻ em).

Xe bus 2 tầng chạy qua Chùa Chalong, ngôi chùa nổi tiếng tại Phuket. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại địa bàn, cô Sirada S., quản lý điều hành Công ty Elephant GoGo Phuket, cho biết tuyến xe buýt này giúp du khách chủ động tự lên kế hoạch khám phá đảo ngọc một cách thuận tiện và tự do nhất mà không cần tự lái hay thuê xe riêng. Du khách có thể thoải mái chọn điểm đến và dành thời gian tham quan tùy thích, chẳng hạn như dạo chơi một vài giờ ở khu Phố cổ rồi tiếp tục đón chuyến xe kế tiếp để đến Chùa Chalong hoặc các điểm giải trí khác.

Bên cạnh sự tiện lợi cho khách du lịch, ông Krit Witthayasamrit, Tổng Giám đốc Công ty Elephant GoGo Phuket, nhấn mạnh dịch vụ này còn đóng vai trò cầu nối đưa dòng tiền du lịch chảy trực tiếp vào kinh tế bản địa. Mỗi điểm dừng được thiết kế như một "cửa ngõ" kích cầu mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm tại các nhà hàng, cơ sở dịch vụ địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm và mở ra cơ hội hợp tác cho lực lượng hướng dẫn viên cũng như các doanh nghiệp lữ hành sở tại.

Các quan khách trên chuyến xe bus 2 tầng Hop-on Hop-off đầu tiên ở Phuket. Ảnh: TTXVN

Sự xuất hiện của City Sightseeing Phuket diễn ra trong bối cảnh địa phương này vừa đón hơn 9,2 triệu lượt du khách trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026, thu về hơn 356 tỷ baht (khoảng 10,5 tỷ USD). Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch đô thị lần này tiếp tục khẳng định vị thế của Phuket trên bản đồ du lịch toàn cầu, sau khi được Lonely Planet vinh danh trong tốp 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026./.