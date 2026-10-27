Thái Lan: Nữ sinh 15 tuổi tự tử nghi do bị bạn học bắt nạt vì ngoại hình

Hai em học sinh Ticha Wongparwed và Nithima Namtanchuan, học sinh lớp 11, thành viên của đội chống bắt nạt học đường tại Trường Pibool Uppatham ở Bangkok, Thái Lan

Khoảng 11h ngày 24-10, cảnh sát Sathuek, tỉnh Buriram, Thái Lan nhận tin báo có học sinh tử vong tại nhà riêng ở Ban Saeng Chan, huyện Satuek. Nạn nhân là nữ sinh 15 tuổi, học lớp 9 một trường trung học trong huyện.

Gia đình cho biết, trong thời gian dài em bị bạn cùng lớp bắt nạt, trêu chọc vì nặng hơn 80kg và có mái tóc xoăn. Tình trạng này kéo dài 2-3 tháng khiến em rơi vào trầm cảm.

Khám nghiệm ban đầu tại hiện trường không phát hiện dấu hiệu bị hành hung, gia đình không khiếu nại về nguyên nhân tử vong.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly thân đã nhiều năm, em sống với bà, bố và em trai 8 tuổi, mẹ làm việc ở tỉnh Phayao.

Người bà 56 tuổi sống cùng cháu kể với cảnh sát, cháu tâm sự hay bị bạn bè chế giễu ngoại hình và bị một nhóm bạn trong lớp trêu chọc thường xuyên. Bà lo ngại điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cháu.

"Con người không thể chọn cách mình sinh ra, bao gồm cả ngoại hình và đặc điểm cơ thể" - Người bà nói trong nước mắt, đồng thời kêu gọi mọi người đồng cảm hơn và ngừng những lời nói làm tổn thương người khác.

Người thân cho biết trước đó nữ sinh từng dùng dao rọc giấy rạch tay ngay trong lớp học và đã từng đi khám tại bệnh viện Satuek vì trầm cảm.

Người cô của nạn nhân kể, trước khi xảy ra sự việc, em có đăng một dòng trạng thái trên TikTok: "Đi đây nhé, không cần nhắn tin đâu... Bye nhé, không biết đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây".

Chiều 25-10, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em tại chùa Wat Ban Saeng Chan, các thầy cô giáo và bạn học đến tiễn đưa em. Người mẹ 34 tuổi từ Phayao về vẫn suy sụp sau cái chết của con gái.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Thái Lan. Bangkok Post ngày 26-10 trong bài xã luận "No longer child's play" (Không còn là trò trẻ con) đã lấy vụ tự tử của nữ sinh lớp 9 ở Buriram nghi bị bắt nạt vì ngoại hình làm lời nhắc sâu sắc rằng bắt nạt học đường không chỉ là trẻ con xích mích.

Cảnh sát Buriram cho biết chưa kết luận chính thức cái chết của nạn nhân có liên quan đến việc em bị bắt nạt hay không.

Theo Khaosod, Bangkokpost