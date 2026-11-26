Theo Nation Thailand, vào khoảng 14h45 ngày 26/11 giờ địa phương, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Bangchak thuộc phường Phra Khanong Tai, quận Phra Khanong, phía đông thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Các phóng viên của AFP cho biết ngọn lửa lớn xuất hiện kèm theo cột khói đen bốc cao trên bầu trời thủ đô Bangkok. Một số phóng viên ở cách hiện trường vài km cho biết vụ nổ mạnh đến mức khiến cửa ra vào tại nơi họ làm việc rung chuyển.

Đường dây nóng khẩn cấp 199 của Bangkok nhận được thông báo về vụ cháy lúc 14h51. Lực lượng cứu hỏa và nhân viên cứu hộ thuộc Trạm Cứu hỏa và Cứu nạn Phra Khanong ngay sau đó được điều động đến hiện trường.

Chính quyền Bangkok đã gửi tin nhắn khẩn cấp, khuyến cáo người dân tránh các tuyến đường xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ.

Theo thông tin do Khaosod cập nhật lúc 15h14 cùng ngày, vụ nổ khiến 8 người bị thương, trong đó 6 người đã được đưa đến bệnh viện.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Bangchak ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Thai News Agency (Thông tấn xã Thái Lan – TNA)

Trong thông cáo chiều 26/11, tập đoàn năng lượng Thái Lan Bangchak Corporation xác nhận đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được dập tắt lúc 15h15. Bangchak cho biết toàn bộ đơn vị sản xuất tại nhà máy đã dừng hoạt động ngay sau khi xảy ra sự cố.

Mặc dù tình hình đã được kiểm soát, tập đoàn vẫn khuyến cáo người dân sống xung quanh nhà máy sơ tán để bảo đảm an toàn.

Bangchak cũng đề nghị người dân tránh các tuyến đường gần nhà máy do đây là những tuyến đường đang phục vụ hoạt động di chuyển của các phương tiện cứu hộ và xe cứu hỏa.

Nguyên nhân vụ cháy, nổ đang được điều tra. Bangchak cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Theo thông tin của Bangchak Corporation, nhà máy lọc dầu Bangchak tại quận Phra Khanong, thủ đô Bangkok, đã hoạt động hơn 60 năm. Nhà máy hiện có công suất lọc dầu tối đa 120.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 19 triệu lít dầu thô/ngày. Các sản phẩm của nhà máy bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu sinh học pha trộn, trong đó có các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5. Đây là nhà máy lọc dầu duy nhất của Thái Lan nằm trong khu vực đô thị.