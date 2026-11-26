Chiều 26/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một kho dầu ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, tạo ra quả cầu lửa lớn cùng cột khói đen dày đặc bốc lên không trung. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Trong thông báo trên Facebook, chính quyền quận Bangna cho biết vụ nổ xảy ra tại kho dầu Bangchak ở phía Đông Bangkok.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân sống ở khu vực lân cận nhanh chóng sơ tán để bảo đảm an toàn.

Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa lớn bùng lên tại hiện trường, kèm theo cột khói đen dày đặc.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ./.