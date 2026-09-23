Thái Lan nhận cú sốc lớn trước cuộc đối đầu Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Trung vệ Jonathan Khemdee gặp vấn đề trong một buổi tập của đội tuyển và được đưa đi kiểm tra bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI). Theo Khaosod, kết quả cho thấy cầu thủ 24 tuổi bị rách dây chằng chéo trước (ACL), tổn thương một phần dây chằng bên trong (MCL) và rách sụn chêm.

Chấn thương này buộc cầu thủ thuộc biên chế Ratchaburi FC phải phẫu thuật và cần thời gian dài để hồi phục. Với mức độ tổn thương được xác định, Khemdee nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng. Điều đó không chỉ khiến anh bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn có nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải 2026/2027.

Jonathan Khemdee dính chấn thương nặng và không thể cùng tuyển Thái Lan dự ASEAN Cup 2026

Việc phải nghỉ dài hạn cũng khiến kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV Anthony Hudson bị xáo trộn ngay trước ngày Thái Lan bước vào chiến dịch mới. Trung vệ cao 1,90 m từng có tên trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 được công bố hồi giữa tháng 9.

Khemdee được kỳ vọng mang đến sức mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi và khả năng chống bóng bổng nhờ thể hình nổi bật. Danh sách chính thức của Thái Lan trước giải cũng có những trung vệ như Manuel Tom Bihr, Nattapong Sayriya và Kritsada Kaman.

Sự vắng mặt của Khemdee càng đáng chú ý khi Thái Lan đã có những xáo trộn lực lượng trước giải đấu. Trước đó ba cầu thủ gồm Suphanat Mueanta, Thanawat Suengchitthawon và Suphanan Bureerat cũng không thể góp mặt vì chấn thương. HLV Hudson vì thế phải tiếp tục tìm phương án phù hợp để duy trì sự ổn định cho đội hình.

Khemdee vắng mặt khiến hàng thủ Thái Lan gặp thêm khó khăn trước trận gặp Việt Nam

Ngay khi nhận thông tin từ đội ngũ y tế, HLV Anthony Hudson đã triệu tập Peerawat Atkatham của Port FC để thay thế. Cầu thủ này nhanh chóng hội quân cùng toàn đội và sẽ cùng Thái Lan sang Indonesia tham dự giải đấu. Đây là phương án bổ sung nhằm giúp “Voi chiến” duy trì đủ quân số và thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự.

Peerawat được trao cơ hội trong thời điểm đặc biệt quan trọng. Thái Lan sẽ đá trận mở màn gặp Pakistan vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung. Ba ngày sau, đội bóng của HLV Hudson chạm trán Việt Nam, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Philippines vào ngày 2/10.

Cuộc đối đầu với Việt Nam vì thế càng được chú ý khi hai đội chỉ có khoảng thời gian ngắn để hoàn thiện đội hình và thích nghi với điều kiện thi đấu tại Indonesia. Tổn thất nhân sự khiến HLV Hudson sẽ phải tính toán lại cách bố trí hàng thủ, đặc biệt trong những trận đấu có yêu cầu cao về khả năng tranh chấp và chống các tình huống cố định.

Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam vào ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026

Bản thân Khemdee cũng không phải lựa chọn thường xuyên dưới thời HLV Hudson. Lần gần nhất trung vệ này ra sân cho đội tuyển Thái Lan là chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3. Dù vậy, việc mất một cầu thủ có thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn khiến đội bóng xứ chùa vàng giảm thêm một phương án nhân sự trước giải đấu.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận sẽ chịu trách nhiệm và chi trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương cho Khemdee. Cầu thủ 24 tuổi sẽ được tiến hành phẫu thuật và điều trị theo lộ trình phù hợp trước khi bước vào quá trình phục hồi kéo dài.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10. Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Với lịch thi đấu dày trong thời gian ngắn, sự ổn định về lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng.