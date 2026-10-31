Thái Lan: Người đàn ông đẩy xe giữa đường ngập gây sốt MXH, danh tính gây bất ngờ

Nam diễn viên giúp người dân giữa đường ngập nước.

Một nam diễn viên phim người lớn nổi tiếng bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi xuất hiện trong đoạn video giúp người dân đẩy ô tô chết máy giữa đường ngập nước tại Phuket, Thái Lan. Hành động của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Hai người đàn ông nước ngoài giúp đỡ tài xế

Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Phuket, Thái Lan, bị ngập nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, các phương tiện cũng bị chết máy khi di chuyển qua các khu vực ngập sâu.

Vào ngày 28/10, tài khoản TikTok "manchu__21" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông nước ngoài chủ động giúp đỡ một tài xế có ô tô mắc kẹt giữa đường ngập nước.

Theo nội dung video, sự việc xảy ra tại khu vực Rawai, thuộc Phuket. Thời điểm đó, một chiếc ô tô do người dân điều khiển bị chết máy giữa đường, nghi do nước tràn vào động cơ khi cố gắng đi qua đoạn ngập. Chiếc xe mắc kẹt giữa dòng nước khiến tài xế không thể di chuyển.

Hành động của anh được dân mạng hết lời ca ngợi.

Khi nhìn thấy cảnh này, hai người đàn ông nước ngoài đi ngang qua đã lập tức tiến đến hỗ trợ. Bất chấp nước ngập đến bắp chân, cả hai cùng dùng sức đẩy chiếc ô tô ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Toàn bộ quá trình được một người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Sau đó, đoạn video bất ngờ viral, thu hút sự chú ý của mọi người. Dân mạng bày tỏ sự cảm kích trước hành động của hai người đàn ông, cho rằng lòng tốt không phân biệt quốc tịch hay xuất thân. Việc sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn trong hoàn cảnh nguy hiểm là điều đáng được trân trọng.

Tuy nhiên, điều khiến đoạn video được chú ý hơn cả là danh tính của một trong hai người tham gia cứu hộ.

Danh tính bất ngờ của người hùng giữa đường ngập

Sau khi đoạn video viral, dân mạng nhanh chóng nhận ra một trong hai người đàn ông chính là Youssef Khelil, nhà sáng tạo nội dung người lớn nổi tiếng trên mạng với biệt danh Gattouz0.

Được biết, Khelil hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội dung và làm người mẫu cho ngành công nghiệp giải trí người lớn. Anh có lượng người theo dõi đáng kể và được nhiều người tại Thái Lan biết đến.

Người hâm mộ thường gọi anh bằng những biệt danh thân mật như "Tao", "thầy Tao" hoặc "ngài Aizen". Hình ảnh Khelil cởi trần, cùng người bạn đẩy chiếc ô tô giữa đường ngập khiến dân mạng bất ngờ và thích thú.

Một người bình luận hài hước: "Không phải anh hùng nào cũng khoác áo choàng. Đôi khi, anh hùng thậm chí chẳng cần mặc áo".

Số khác cho rằng hành động của Khelil cho thấy không nên đánh giá một người chỉ dựa trên nghề nghiệp hay hình ảnh của họ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của một số người dân địa phương, đây không phải lần đầu Khelil tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng tại Phuket. Anh được người dân nơi đây gọi thân mật là "P' Tao" hoặc "Pree Tao", thường xuyên tham gia những hoạt động thiện nguyện.

Ngoài việc hỗ trợ người gặp khó khăn trong đợt mưa ngập lần này, Khelil còn nhiều lần tự bỏ tiền mua số nhu yếu phẩm để quyên góp cho các tổ chức và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Những nơi anh từng hỗ trợ gồm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, quỹ từ thiện và các cộng đồng sinh sống trên biển tại Phuket.