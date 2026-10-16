Thái Lan muốn trở thành cầu nối kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên AI

Theo Nation Thailand, phát biểu ngày 16/10 tại Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (Bangkok), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong ứng phó với những biến động sâu sắc của kinh tế thế giới.

Theo ông Anutin, Thái Lan mong muốn trở thành cầu nối giữa các khu vực và thị trường, kết nối nguồn vốn với cơ hội đầu tư, đồng thời gắn công nghệ với tiềm năng con người.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại các nền kinh tế; biến động địa chính trị làm thay đổi cấu trúc thương mại và đầu tư toàn cầu, trong khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Ông Anutin khẳng định không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết tất cả những thách thức này. Do đó, các nước cần tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin, thúc đẩy thương mại tự do và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và nguồn vốn. Thái Lan cũng sẽ tận dụng các cơ chế hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để mở rộng kết nối với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu ngày 16/10. Ảnh: NBT Connext (trang thông tin của Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan)

Để lý giải tham vọng đưa Thái Lan trở thành cầu nối toàn cầu, ông Anutin nhắc đến lịch sử phát triển của đất nước, đặc biệt là cố đô Ayutthaya. Trong thời kỳ 1350–1767, nơi đây từng là trung tâm thương mại và ngoại giao của Thái Lan, kết nối phương Đông với phương Tây.

Theo Thủ tướng Anutin, nếu Ayutthaya từng kết nối Thái Lan với thế giới nhiều thế kỷ trước, Bangkok ngày nay có thể trở thành điểm kết nối các quốc gia, hướng tới nền kinh tế toàn cầu cởi mở, có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động và mang lại lợi ích cho nhiều người dân hơn.

Ông kêu gọi IMF, WB và các nước đối tác chuyển những nội dung thảo luận thành hành động hợp tác cụ thể, đồng thời biến nguồn vốn thành cơ hội phát triển.

“Các hội nghị rồi sẽ kết thúc, nhưng di sản của sự hợp tác sẽ còn mãi”, ông Anutin nói và nhận định các mối quan hệ hợp tác quốc tế cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động và mở ra những cơ hội cải thiện đời sống.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp các quan chức quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: NBT Connext (trang thông tin của Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan)

Hội nghị thường niên IMF–WB năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 18/10 tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện quy tụ các thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các tổ chức quốc tế và chuyên gia để thảo luận về những vấn đề kinh tế, tài chính toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sau 35 năm Thái Lan đăng cai hội nghị, kể từ kỳ họp năm 1991.

Trong phiên thảo luận hôm 15/10, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá cao Thái Lan với vai trò nước chủ nhà. Bà Georgieva cũng khuyến khích các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị dành thời gian du lịch, mua sắm tại Thái Lan, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế địa phương.

Tùng Dương