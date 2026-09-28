Thái Lan: Một người bị bắt vì lái mô tô nước 'drift' trên đường phố Bangkok

Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook cho thấy người đàn ông lái chiếc mô tô nước liên tục tăng tốc và thực hiện các cú cua gấp, tạo ra những con sóng tạt vào nhà dân. Trang tin Tnews đưa tin, tài sản của người dân đã bị hư hại, mặc dù bản tin không nêu rõ mức độ thiệt hại hay danh tính những người bị ảnh hưởng.

Người lái mô tô nước cũng đăng tải hình ảnh lên trang Facebook cá nhân kèm dòng chú thích "B K K D R I F T". Video ghi lại cảnh nước bắn tung tóe lên vỉa hè, bậc thang cầu đi bộ và các bức tường ven đường.

(Thực hiện: Minh Hạnh)

Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, người lái khai với cảnh sát rằng anh không nắm rõ các quy định an toàn giao thông. Anh cho biết đã được một người bạn nước ngoài khuyến khích thực hiện video này, vì những màn trình diễn tương tự ở nước ngoài thường giúp vực dậy tinh thần người dân khi họ đang đối mặt với tình trạng ngập lụt.

Cảnh sát dự kiến ​​sẽ đưa người này ra tòa vào ngày 28/9.