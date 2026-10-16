Thái Lan mời đội bóng yếu nhất Đông Nam Á dự King's Cup 2026

Ngày 16/10, FAT chính thức công bố đội tuyển cuối cùng tham dự King's Cup 2026, sau khi Bahrain bất ngờ xin rút lui khỏi giải đấu.

Theo đó, Brunei sẽ thay thế Bahrain để hoàn thiện danh sách 4 đội tuyển góp mặt tại King's Cup 2026, cùng Thái Lan, Oman và Tajikistan.

Brunei được mời dự King's Cup 2026 (Ảnh: Asean Football).

Giải đấu dự kiến được tổ chức tại tỉnh Sisaket (Thái Lan) trong đợt FIFA Days từ ngày 9 đến 17/11/2026.

Trước đó, FAT đã lên kế hoạch tổ chức giải với 3 khách mời là Oman, Bahrain và Tajikistan. Đây đều là những đội tuyển có thứ hạng FIFA tương đối tốt và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh với chủ nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch này bất ngờ thay đổi khi Liên đoàn Bóng đá Bahrain gửi văn bản thông báo không thể tham dự giải.

Theo giải thích từ phía Bahrain, đội tuyển quốc gia nước này vừa có sự thay đổi về ban huấn luyện. Vì vậy, họ cần xem xét lại kế hoạch tập luyện và thi đấu quốc tế trong tháng 11.

Quyết định được đưa ra khi King's Cup 2026 đã đến gần, khiến FAT phải nhanh chóng tìm kiếm một đội tuyển khác thay thế.

Trong bối cảnh nhiều đội tuyển quốc gia đã có lịch thi đấu giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11, việc tìm một đối thủ phù hợp không phải nhiệm vụ dễ dàng.

FAT đã liên hệ với những đội tuyển chưa có lịch thi đấu trùng thời gian tổ chức King's Cup và cuối cùng nhận được sự đồng ý từ Brunei.

Đáng chú ý, xét theo bảng xếp hạng FIFA được FAT công bố, Brunei đang đứng thứ 196 thế giới, là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á.

Trong khi đó, Bahrain đứng thứ 97 thế giới. Như vậy, đội tuyển được lựa chọn thay thế kém Bahrain tới 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Hai đội tuyển còn lại là Oman và Tajikistan lần lượt đứng thứ 81 và 100 thế giới. Điều đó đồng nghĩa Brunei có thứ hạng thấp hơn rất nhiều so với tất cả các đội tham dự giải.

Ngay cả khi so sánh với chủ nhà Thái Lan, đội đang đứng thứ 93 thế giới, Brunei cũng kém tới 103 bậc.

Không chỉ có thứ hạng thấp, đội tuyển Brunei còn gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây khi tham dự các giải đấu quốc tế.

Tại vòng loại AFF Cup 2026, Brunei không thể giành quyền tham dự vòng bảng sau khi để thua Timor Leste với tổng tỷ số 1-6 qua hai lượt trận.

Kết quả này cho thấy khoảng cách trình độ giữa Brunei và nhiều đội tuyển khác trong khu vực vẫn tương đối lớn. Đáng chú ý, trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Thái Lan từng đánh bại Brunei với tỷ số 5-0.

Theo truyền thông Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá nước này từng xem xét một số đội tuyển khác trước khi quyết định lựa chọn Brunei. Trong đó, Venezuela (hạng 49 thế giới) được nhắc đến như một trong những đối thủ chất lượng mà Thái Lan muốn mời tham dự.

Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ không nhận lời vì những lo ngại liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất của nước chủ nhà.

Một số đội tuyển khác như Yemen và Kuwait cũng đã có kế hoạch thi đấu quốc tế riêng trong tháng 11. Bên cạnh đó, những khó khăn về thủ tục nhập cảnh, thời gian chuẩn bị và khả năng tập hợp lực lượng cũng được cho là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm khách mời.

Theo thông báo của FAT, lễ bốc thăm xác định các cặp đấu và họp báo chính thức sẽ được tổ chức lúc 14h ngày 19/10 tại khách sạn Gallery (tỉnh Sisaket, Thái Lan).