Thái Lan mở rộng kiểm soát hộ chiếu tự động tới 33 quốc gia

Thái Lan đẩy mạnh tự động hóa thủ tục nhập cảnh. Ảnh minh hoạ: AI

Ủy viên Cục Di trú Thái Lan, Trung tướng Nopasilp Poonsawat, cho biết việc mở rộng được thực hiện theo lệnh của Cục Di trú ban hành ngày 24.8, áp dụng đối với những hành khách có giấy tờ thuộc diện miễn thị thực hoặc thị thực điện tử.

Danh sách 33 quốc gia và vùng lãnh thổ được áp dụng gồm Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Australia, New Zealand, Canada, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và 24 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Italy.

Hiện dịch vụ kiểm soát hộ chiếu tự động được triển khai tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và dự kiến mở rộng sang các sân bay Don Mueang và Phuket.

Hành khách đủ điều kiện sẽ nhận được thông báo qua thư điện tử sau khi đăng ký Thẻ nhập cảnh điện tử Thái Lan (TDAC).

Theo Trung tướng Nopasilp Poonsawat, kể từ khi được đưa vào vận hành thử nghiệm ngày 18.9, số lượng hành khách sử dụng hệ thống này trung bình mỗi ngày đã tăng từ 744 lên 2.125 lượt.

Tính từ khi vận hành thử nghiệm đi vào hoạt động ngày 18.9 đến 31.10, tổng cộng 94.760 lượt khách nước ngoài đã sử dụng dịch vụ.

Trong đó, công dân Singapore chiếm số lượng đông nhất với 21.684 lượt, tiếp đến là du khách Hong Kong (Trung Quốc) với 14.259 lượt, Hàn Quốc với 9.615 lượt, Nhật Bản với 9.538 lượt và Malaysia với 6.943 lượt.

Việc mở rộng hệ thống kiểm soát hộ chiếu tự động được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phục vụ tại các cửa khẩu hàng không của Thái Lan, nhất là trong bối cảnh nước này đẩy mạnh thu hút khách quốc tế.

Công nghệ tự động hóa cũng giúp đơn giản hóa quy trình nhập cảnh, giảm áp lực cho các quầy kiểm tra thủ công và cải thiện trải nghiệm của hành khách.