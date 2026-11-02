Thái Lan mở chiến dịch trấn áp hoạt động nhập lậu rác thải điện tử

Tổ thứ nhất phụ trách xác minh phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm và kiểm tra các nhà máy có nguy cơ vi phạm cao, đặc biệt là các cơ sở phân loại, tái chế và xử lý chất thải.

Tổ thứ hai tập trung kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, ngăn chặn tình trạng khai báo gian dối.

Tổ thứ ba rà soát các quy định pháp luật, đề xuất điều chỉnh tăng nặng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó, Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan đã kiểm tra 915 container hàng hóa thuộc diện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu khai báo gian dối liên quan đến hoạt động nhập khẩu chất thải nguy hại, đồng thời đang mở rộng điều tra các cá nhân, tổ chức liên quan.

R.G