Thái Lan mất trung vệ nhập tịch trước FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác nhận Jonathan Khemdee dính chấn thương không thể tham dự FIFA ASEAN Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 22/9, Khemdee gặp vấn đề trong một buổi tập của đội tuyển và được đưa đi chụp MRI để xác định mức độ chấn thương. Sau khi kiểm tra, đội ngũ y tế đánh giá chấn thương của trung vệ gốc Đan Mạch khá nghiêm trọng, được dự báo cần khoảng 8 tháng điều trị và hồi phục sau chấn thương. Điều này đồng nghĩa anh không thể thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Khemdee sở hữu chiều cao 1,90 m, thi đấu vị trí trung vệ, là một trong những nhân tố quan trọng ở hàng thủ Thái Lan, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và chống bóng bổng.

Bên cạnh đó, Khemdee là một trong tám cái tên mới được gọi quay trở lại tuyển Thái Lan, trước đó anh cũng vắng mặt tại ASEAN Cup 2026. Việc trung vệ sinh năm 2002 rút lui khiến tuyển Thái Lan phải thay đổi nhân sự chỉ vài ngày trước trận ra quân.

Người được lựa chọn thay thế là Peerawat Akkratum, cầu thủ đang khoác áo CLB Port FC (Thái Lan). Cầu thủ này từng có tên trong danh sách 55 tuyển thủ Thái Lan đăng ký ban đầu cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Peerawat Akkratum trong màu áo tuyển Thái Lan. Ảnh: Peerawat Akkratum/Facebook.

Peerawat Akkratum, 27 tuổi, là cầu thủ đa năng khi có thể chơi trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự. Mùa 2025/26, anh ra sân 28 trận cho Port FC tại Thai League 1 và được chọn vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Sang mùa 2026/27, Pheewawat tiếp tục đá chính trong những trận gần đây của Port FC, trong đó có 2 trận tại Thai League và 1 trận ở AFC Champions League Elite.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Đội bóng của HLV Anthony Hudson lần lượt gặp Pakistan (26/9), Việt Nam (29/9) và Philippines (2/10) tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.