Thái Lan mạnh nhất là thách thức cực lớn cho HLV Kim Sang Sik

So với bốn lần chạm trán gần nhất tại AFF Cup, tuyển Thái Lan hiện tại có sự khác biệt rất lớn về lực lượng. Đội bóng xứ chùa vàng chỉ thiếu hai trường hợp đáng chú ý vì chấn thương là Suphanat và Jonathan Khemdee.

Phần còn lại, HLV Anthony Hudson có trong tay hàng loạt ngôi sao giàu kinh nghiệm và chất lượng như Chanathip Songkrasin, Nicholas Mickelson, Jude Soonsup-Bell, Supachok Sarachat, Sarach Yooyen, Supachai Chaided hay Teerapat Pruethong. Đây chính là điểm khác biệt đáng kể so với những lần Việt Nam đối đầu Thái Lan gần đây.

Ở kỳ AFF Cup vừa qua, Thái Lan bước vào cuộc chiến với tuyển Việt Nam bằng lực lượng có nhiều nét tương đồng với đội U23. Nhiều cầu thủ trẻ bây giờ không được triệu tập lên tuyển và tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Thái Lan đến FIFA ASEAN Cup 2026 với phiên bản gần như mạnh nhất, tạo ra thách thức rất lớn cho HLV Kim Sang Sik trong cuộc đối đầu với đội bóng xứ chùa vàng. Ảnh: FAT

Lúc này, FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến một Thái Lan có sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn và sức trẻ. Đây không còn là phiên bản thiếu nhiều trụ cột từng xuất hiện ở AFF Cup 2026. Điều này đồng nghĩa HLV Anthony Hudson gần như không có lý do để phàn nàn về nhân sự khi so sánh với tuyển Việt Nam. Thậm chí, nhà cầm quân người Anh còn có tính toán riêng dành cho trận đấu với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ở trận ra quân, Chanathip Songkrasin được cất trên băng ghế dự bị. Quyết định này cho thấy Thái Lan có thể đã chủ động tính toán nguồn lực cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Một Chanathip sung sức trong trận đấu ngày 29/9 rõ ràng là bài toán khác hoàn toàn so với việc Thái Lan phải sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ trận đầu tiên.

Với HLV Kim Sang Sik, đây là thách thức rất lớn. Tuyển Việt Nam cũng sở hữu những nhân tố đáng chú ý, nhưng đội bóng vừa phải chịu tổn thất lớn khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu tại giải. Sự vắng mặt của chân sút nhập tịch khiến bài toán hàng công trở nên khó khăn hơn đúng thời điểm Việt Nam chuẩn bị gặp đối thủ mạnh nhất.

HLV Kim Sang Sik vì thế không chỉ phải tìm phương án thay Xuân Son mà còn phải giải bài toán trước một Thái Lan có chiều sâu đội hình tốt hơn đáng kể so với những lần chạm trán gần đây. Đặc biệt, tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này từ trước. Việc giữ sức cho Chanathip là một dấu hiệu cho thấy Anthony Hudson hiểu rất rõ ý nghĩa của màn so tài với tuyển Việt Nam.

Thái Lan mạnh hơn về lực lượng, có nhiều ngôi sao và sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Nhưng đó cũng là lúc HLV Kim Sang Sik phải chứng minh khả năng xoay xở. Không còn Xuân Son, tuyển Việt Nam cần một phương án mới trên hàng công. Không còn lợi thế về nhân sự như những lần đối đầu trước, HLV Kim Sang Sik phải tìm cách giúp các học trò phát huy điểm mạnh và hạn chế khả năng kiểm soát trận đấu của Thái Lan.

Ngày 29/9, cuộc đối đầu tại Si Jalak Harupat sẽ là bài kiểm tra đặc biệt dành cho HLV Kim Sang Sik. Trước một Thái Lan gần như mạnh nhất, khả năng ứng biến của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ được đặt trước thử thách lớn.