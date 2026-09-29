Thái Lan mạnh hơn AFF Cup, tuyên bố sẽ thắng tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan có buổi tập cuối tại sân Persib Sidolig ở Bandung (Indonesia), nhằm hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc chạm trán tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Cả Thái Lan và Việt Nam đều khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Thái Lan tạo dấu ấn với màn hạ Pakistan 4-0, trong khi tuyển Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội ngày 29/9 có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng B.

Ở buổi tập cuối, HLV Anthony Hudson tập trung củng cố các phương án chiến thuật cho cả hệ thống phòng ngự lẫn tấn công. Ban huấn luyện tuyển Thái Lan cũng dành thời gian rèn các tình huống cố định, đặc biệt là những pha đá phạt và phạt góc.

Tuyển Thái Lan có Chanathip ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Chia sẻ trước buổi tập, hậu vệ Chaiyaphon Adthot của Port FC thể hiện sự tự tin khi nói về màn tái đấu tuyển Việt Nam. “Hiện tại tất cả cầu thủ đều có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Việt Nam. Chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ khác với trận chung kết AFF Cup trước đây. Khi đó, chúng tôi không có đầy đủ lực lượng như hiện tại. Đội hình lần này đã sẵn sàng hơn và tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn trước”, Chaiyaphon Adthot chia sẻ.

Hậu vệ Port FC cũng không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm trước đối thủ quen thuộc. “Cá nhân tôi rất quyết tâm và chắc chắn muốn đánh bại Việt Nam. Tôi tin tưởng vào tất cả các anh em trong đội rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức và tiếp tục nỗ lực để làm tốt công việc của mình”, Chaiyaphon Adthot nói.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Sri Jalak Harupat ở Bandung. Hai đội đều đang có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, qua đó khiến màn so tài này trở thành trận đấu đáng chú ý nhất bảng B.

Tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan, trong khi thầy trò HLV Kim Sang Sik có lợi thế tinh thần sau khi đánh bại Philippines 1-0. FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ có đội dẫn đầu bảng giành quyền vào trận chung kết, cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam càng trở nên quan trọng. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng giành lợi thế lớn trên hành trình hướng đến trận đấu cuối cùng của giải.